Улетел в кювет и перевернулся: появились подробности ДТП с внедорожником на трассе в Ярославской области

В Ярославской области на трассе М-8 произошло ДТП с пострадавшими. Аварию зарегистрировали 28 мая около 20:00 на в деревне Савельево Переславского района.
Сообщается, что 44-летний водитель «Форда» улетел в кювет, перевернулся и рухнул на проезжую часть. В салоне иномарки также находилась 41-летняя пассажирка.
«В результате происшествия водитель госпитализирован, пассажирке иномарки женщине оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали экстренные службы.
Напомним, что 23 мая на трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области произошло тройное ДТП — столкнулись две легковушки и фура. Пострадали два человека.
