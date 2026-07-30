«Считает нас фриками»: как живет подросший сын Айзы и Гуфа

Сэм стал участником реалити-шоу Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Айза-Лилуна Ай и ее бывший муж Гуф побывали уже не на одном реалити-шоу. К первой жене рэпера судьи были особенно благосклонны, и она даже смогла победить в одном из них. Теперь пришла очередь проверить себя на прочность и их старшему сыну — Сэму Долматову. Мальчику всего 16 лет, но, по словам родителей, он уже умудрен опытом и прошел школу жизни, которая многим и не снилась.

Сэм появился на свет в 2010 году, через два года после того, как Гуф и Айза поженились. Со стороны казалось, что это семья, где царит полное понимание. Ведь обо всех своих чувствах рэпер не стеснялся кричать на весь мир, чаще всего через свои песни. Вот и когда у него подрос сынишка, он посвятил ему песню «Новенький», где признался, что хочет стать лучшим папой.

— Я в полном восторге от этого ребенка. И в отличие от многих, я никогда не менял пеленки. Я вспоминаю, как я рос без отца. И хочу, чтобы всё от жизни брал этот пацан, — зачитывал рэпер из раза в раз.

Брак Айзы и Гуфа продержался шесть лет Источник: aizalovesam / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После распада пары в 2014 году Айза раскрыла подробности отношений с бывшим мужем. Она заявила, что рэпер не хотел ребенка, не проявлял интереса к воспитанию, а после развода мог совсем забыть, что у него есть сын.

— К черту мое благородство. Алеша никогда не хотел Сэма. Даже когда он родился. Да, я больше не звоню и не уговариваю его общаться с ребенком, оставив это на их волю. И что произошло? Леха позвонил Сэму из отпуска и начал ему втирать, что я запрещаю им общаться. Сэм даже спорить не стал с бухим отцом, — на эмоциях высказала Айза.

Айза не мешала тому, чтобы Сэм и Гуф продолжали общаться Источник: therealguf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогерша боялась, что прилюдные разборки и страшные зависимости отца сломают Сэма, но случилось всё наоборот. Мальчик рано повзрослел и стал стремиться к лучшей жизни и независимости.

— Он считает нас фриками. Он вообще не слушает Гуфа, рэп и вообще музыку. Сэм — это дед. Он очень взрослый, не по годам. К сожалению, из-за своих не совсем здоровых родителей ему пришлось стать взрослым, — признавалась Айза.

Сэм вырос похожим на родителей только внешностью Источник: samlovesurf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгое время Сэм держался подальше от славы отца и излишнего внимания, но оно всё равно его находило. В 2023 году мальчик добавил отца в черный список в социальных сетях, надеясь, что тот откажется от вредных привычек, чтобы наладить связь. Узнав об этом, Гуф обратился публично к бывшей жене и попросил повлиять на сына. Сэм, который сначала хотел всё решить внутри семьи, дал публичный ответ.

— Мне очень жаль, что вы все знаете об этой ситуации. Я не слепой и не тупой, я сам заблокировал своего папу. Я буду с ним общаться, только когда он будет трезвый. Он звонит, только когда ему плохо либо когда ему что-то нужно. Если бы он хотел со мной связаться, то уже нашел бы тысячи других способов. Я защищаю свою психику и психику своей мамы. Давайте закроем на этом тему, — высказался тогда Сэм.

Через время отец и сын всё же смогли поговорить, и теперь Сэм надеется, что сможет стать ближе с отцом и наверстать то время, что они упустили.

Сэм с детства увлекается экстримом и не любит долго оставаться на одном месте Источник: samlovesurf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долматов старается во всём поддерживать маму и быть для нее опорой. Он принял ее нового спутника Степана Кузьменко. Все вместе они живут на Бали, где мальчик занимается серфингом и учится в школе. Особенно Сэму нравится математика и физика, а к гуманитарным предметам и творчеству он равнодушен.

Сэм старается поддерживать хорошие отношения с избранниками своей мамы Источник: samlovesurf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на непростые отношения, и Айза, и Гуф каждый год поздравляют Сэма с днем рождения и не перестают повторять, что гордятся всеми его достижениями.

— Сэмик, мне правда очень жаль, что мы с твоим папой не смогли стать для тебя сразу теми образцовыми родителями, которые нужны каждому ребенку, поэтому ты с нами сразу стал мудрым дедом, поняв, в какую семью попал, — обратилась к сыну в одном из постов Айза.

Сэм живет вместе с мамой на Бали Источник: samlovesurf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шоу «Выживатили. Наследники» (16+) для Сэма будет дебютом на телевидении. По словам Айзы, она не настаивала, чтобы сын пробовал свои силы на проекте, это было его решение.