«Растет пробка»: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись легковушки и фура

На трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области днем 23 мая произошло тройное ДТП.

«Столкнулись две легковушки и фура», — рассказали порталу 76.RU очевидцы.

По информации полиции, авария случилась в 12:50. Дорогу не поделили автомобили «КИА», «БМВ» и «Ивеко».

«По имеющимся данным, пострадали водитель и пассажир „КИА“, водитель „БМВ“. Граждане доставлены в больницу», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Водители сообщают, что рядом местом происшествия растянулась пробка. Судя по «Яндекс-картам», ее длина на 15 часов составляла около 4 километров.