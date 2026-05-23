«Растет пробка»: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись легковушки и фура

На трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области днем 23 мая произошло тройное ДТП.
«Столкнулись две легковушки и фура», — рассказали порталу 76.RU очевидцы.
По информации полиции, авария случилась в 12:50. Дорогу не поделили автомобили «КИА», «БМВ» и «Ивеко».
«По имеющимся данным, пострадали водитель и пассажир „КИА“, водитель „БМВ“. Граждане доставлены в больницу», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Водители сообщают, что рядом местом происшествия растянулась пробка. Судя по «Яндекс-картам», ее длина на 15 часов составляла около 4 километров.
Напомним, в Ярославле в ночь на 22 мая произошло смертельное ДТП с трактором и мотоциклом. Авария произошла на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, трактор «Беларус» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, двигающемуся прямо со встречного направления. В результате 29-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи