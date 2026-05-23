Происшествия «Растет пробка»: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись легковушки и фура

«Растет пробка»: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись легковушки и фура

Сообщается о троих пострадавших

ДТП произошло при подъезде к Переславлю-Залесскому

ДТП произошло при подъезде к Переславлю-Залесскому

Источник:

читатель 76.RU

На трассе М-8 у Переславля-Залесского в Ярославской области днем 23 мая произошло тройное ДТП.

«Столкнулись две легковушки и фура», — рассказали порталу 76.RU очевидцы.

По информации полиции, авария случилась в 12:50. Дорогу не поделили автомобили «КИА», «БМВ» и «Ивеко».

«По имеющимся данным, пострадали водитель и пассажир „КИА“, водитель „БМВ“. Граждане доставлены в больницу», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Водители сообщают, что рядом местом происшествия растянулась пробка. Судя по «Яндекс-картам», ее длина на 15 часов составляла около 4 километров.

Напомним, в Ярославле в ночь на 22 мая произошло смертельное ДТП с трактором и мотоциклом. Авария произошла на Тутаевском шоссе. По предварительной информации, трактор «Беларус» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, двигающемуся прямо со встречного направления. В результате 29-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
43 минуты
а через сколько часов приехала скорая помощь?
