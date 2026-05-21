Дроны били по машинам, из-за обломков разгорелись пожары: не все пережили ночную атаку

Минувшей ночью над Россией уничтожили более 120 беспилотников. Без жертв не обошлось, возникло несколько пожаров. Подробности — в нашем материале.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на Сызрань. Два человека погибли.
«Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — написал глава региона.
В Белгородской области дрон ударил по движущемуся автомобилю в Шебекино. Пострадали два молодых человека 18 и 20 лет, их доставили в больницу бойцы самообороны. От госпитализации они отказались. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «Газель», мужчина получил ранения ног, его переведут в больницу Белгорода.
В Ростовской области уничтожили более трех десятков беспилотников в пяти районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. После падения обломков возникли два лесных пожара, которые ликвидировали.
В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО сбили семь дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Всего за ночь, по данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотник. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и над акваторией Каспийского моря.