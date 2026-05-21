Дроны били по машинам, из-за обломков разгорелись пожары: не все пережили ночную атаку

Несколько человек увезли в больницу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минувшей ночью над Россией уничтожили более 120 беспилотников. Без жертв не обошлось, возникло несколько пожаров. Подробности — в нашем материале.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на Сызрань. Два человека погибли.

«Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — написал глава региона.

В Белгородской области дрон ударил по движущемуся автомобилю в Шебекино. Пострадали два молодых человека 18 и 20 лет, их доставили в больницу бойцы самообороны. От госпитализации они отказались. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «Газель», мужчина получил ранения ног, его переведут в больницу Белгорода.

В Ростовской области уничтожили более трех десятков беспилотников в пяти районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. После падения обломков возникли два лесных пожара, которые ликвидировали.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО сбили семь дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений.