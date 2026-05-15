«После укола потерял сознание». 8-летний ребенок умер на приеме в частной клинике — что известно о трагедии в Новороссийске

Мальчик погиб в медицинском центре 12 мая Источник: соцсети родных мальчика

Трагическая новость о смерти 8-летнего мальчика потрясла не только Краснодарский край, но и всю страну. Всё случилось в Новороссийске. По словами родителей погибшего ребенка, ему стало плохо, но врачи не оказали нужной помощи вовремя. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Всё, что известно о смерти школьника, 93.RU собрали в этом материале.

Потерял сознание после укола

Родители повезли ребенка в больницу 12 мая: у него была температура и болело ухо. Они отправились в платную клинику «Новомед». В своих соцсетях тетя ребенка потом рассказала, что на приеме ему стало плохо, он потерял сознание.

«Он сам зашел туда, своими ногами… Но живым оттуда уже не вышел. Врачи сказали, что сначала нужно сбить температуру, а затем почистить ухо. Ребенку сделали укол препарата. Сразу после укола он потерял сознание, после чего произошла остановка сердца», — рассказала родственница погибшего в соцсетях.

Частная клиника находится в центре города Источник: Новомед.дети

«Новомед» — это первый в Новороссийске многопрофильный частный медицинский центр. Первая клиника открылась в 2004 году. Также в Новороссийске есть отдельные клиники «Новомеда» специально для детей. В спектр услуг входят обследования, лабораторные анализы, рентген, консультации врачей разного профиля — от педиатров и неврологов до отоларингологов.

Родные мальчика сообщили, что в медицинском центре не оказалось необходимых лекарств, а когда ребенок упал на пол и начал синеть, врачи не оказали нужной помощи. После этого приехала скорая, как говорят родители, медики провели реанимацию, но «быстро опустили руки». Кроме того, родные заявили, что прибывшие сотрудники полиции не позволили отвезти его в реанимацию, потому что уже была зафиксирована смерть.

Тетя мальчика просит огласки в соцсетях и требует объективного расследования. На следующий день после трагедии женщина рассказала, что семья «будет добиваться правды».

Погибшему ребенку было 8 лет Источник: соцсети родных мальчка

«Мы выкладываем это не ради просмотров и не ради хайпа. Мы хотим огласки и справедливого расследования <…>. Никакие слова не вернут нам нашего мальчика. Но мы обязаны говорить о нем. Обязаны добиваться правды. Обязаны сделать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Покойся с миром, наш маленький ангел. Мы тебя не предадим и будем бороться за тебя до конца», — написала женщина в соцсетях.

Как говорит семья, мальчик учился во втором классе лицея и был «добрым, светлым ребенком».

Что говорит клиника?

13 мая смерть ребенка прокомментировали в клинике. Сообщение опубликовано на сайте медицинского центра «Новомед Дети». Сотрудники принесли соболезнования семье мальчика и добавили, что проведут внутреннее расследование всех этапов оказания помощи мальчику. Также руководство уточнило, что, согласно закону, они не могут разглашать персональные данные пациента без согласия родственников.

Заявление клиники Источник: Новомед.дети

«Врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе совместно с бригадой скорой медицинской помощи Новороссийска. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось», — сообщили в клинике.

Уголовное дело

В краевом следкоме сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, мальчик умер из-за «ненадлежащего оказания медицинской помощи».

Сейчас выполняются все необходимые следственные действия, изучается медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребенка. Пока ее результаты официально не обнародованы.

Родные погибшего мальчика опубликовали свидетельство о смерти. В документе говорится, что ребенок погиб из-за анафилактического шока.

Мальчик скончался в частной клинике Источник: соцсети родных мальчика

О проверке сообщили также в прокуратуре Краснодарского края. Проверяется исполнение законодательства о здравоохранении и все обстоятельства произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что после проверки примут меры.

Кроме того, уголовное дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.