Никакого раскаяния. На Урале пьяный водитель Lexus устроил смертельное ДТП и погубил мать двоих детей

Всё, что известно о трагическом ДТП в Екатеринбурге, в одном видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

11 апреля в Екатеринбурге 24-летний Дмитрий Гаренских был за рулем Lexus в неадекватном состоянии и на бешеной скорости сначала врезался в Toyota, которая ехала перед ним. От удара его автомобиль отбросило на встречку, где внедорожник влетел в BMW. Обе машины после столкновения загорелись.

За рулем BMW была 30-летняя Анна, а на заднем сиденье в детском кресле сидел ее маленький сын. К сожалению, медики не смогли спасти женщину, она скончалась в больнице. Малыша, которому всего полтора года, ввели в искусственную кому. У погибшей также остались муж и шестилетний сын.

Пьяный водитель Lexus после страшного удара попытался сбежать с места трагедии, но неравнодушные мужчины не дали ему уйти — они тут же бросились в погоню и задержали виновника аварии. 24-летний Дмитрий Гаренских из Кировграда вырос в обеспеченной семье: отец — уважаемый предприниматель, а мать занимает пост главного бухгалтера в администрации города. Знакомые рассказали, что он употреблял запрещенные вещества. До этого его 18 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

После задержания водитель вел себя неадекватно, по словам очевидцев, он угрожал связями сотрудникам полиции и посылал всех на три буквы. Всё, что известно о трагической аварии, смотрите в видео выше .

13 апреля Дмитрия арестовали на пять суток за прежние грехи — неоплату ранее выписанных пяти штрафов за нарушение ПДД. 14 апреля суд избрал ему меру пресечения и отправил виновника ДТП в СИЗО на два месяца до 12 июня. Дмитрий отвечал на вопросы во время заседания, мотая головой или пожимая плечами, и не проронил ни слова.

Лихачу грозит срок от пяти до 12 лет лишения свободы за нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения.