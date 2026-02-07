Потоп и ДТП: на Октябрьской площади в Ярославле случился дорожно-коммунальный коллапс

Андрей Кравцев

На Октябрьской площади в Ярославле утром 7 февраля произошло дорожно-коммунальное ЧП. Здесь прорвало трубу с холодной водой, в результате проезжая часть оказалась залита.

При этом здесь же, у остановкиобщественного транспорта, около 9:00 столкнулись автобусы. По данным читателей 76.RU, в аварию попали четыре автобуса. Однако в полиции сообщили, что им поступила информация лишь о двух столкнувшихся транспортных средствах.

«По предварительным данным, сообщений о пострадавших нет», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Коммунальное ЧП произошло на сетях «Ярводоканала».

«Сейчас водоснабжение перекрыто. На месте происшествия работают дежурные бригады. Они выясняют причину аварии. После этого будем устранять дефект», — сообщили на предприятии.

На момент выхода заметки сервис «Яндекс.Карты» показывал на Октябрьской площади небольшой затор — участок окрашен в желтый цвет.

