Водитель скончалась на месте: в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе — фото

На трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около 05:20 6 февраля под Переславлем-Залесским столкнулись легковушка «Хонда» и грузовик «Мерседес».
«По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем „Хонда“ совершила столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 62-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Из-за ДТП водитель легковушки скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. В Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 3 февраля произошло ДТП с поездом. На железнодорожном переезде на станции Ярославль-Пристань в районе Дядьково легковушка выехала на пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда успел применить экстренное торможение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.