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Происшествия Водитель скончалась на месте: в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе — фото

Водитель скончалась на месте: в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе — фото

Публикуем первые подробности аварии

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Под Переславлем-Залесским в аварии погибла 39-летняя женщина | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAXПод Переславлем-Залесским в аварии погибла 39-летняя женщина | Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

Под Переславлем-Залесским в аварии погибла 39-летняя женщина

Источник:

УМВД России по Ярославской области / MAX

На трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около 05:20 6 февраля под Переславлем-Залесским столкнулись легковушка «Хонда» и грузовик «Мерседес».

«По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем „Хонда“ совершила столкновение с грузовым автомобилем „Мерседес“, под управлением 62-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Из-за ДТП водитель легковушки скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. В Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 3 февраля произошло ДТП с поездом. На железнодорожном переезде на станции Ярославль-Пристань в районе Дядьково легковушка выехала на пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда успел применить экстренное торможение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

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Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Трасса Холмогоры ДТП на М-8
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Комментарии
13
Гость
7 февраля, 00:40
🙏🙏🙏😪
Гость
6 февраля, 18:58
И, опять под Переславлем-Залесским. Как авария со смертельным исходом, так название населенного пункта можно и не публиковать и так понятно, где произошло.
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Гость
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