Дроны массово атаковали регионы России в Новый год — сотни пассажиров застряли в аэропортах

Дроны массово атаковали регионы России в Новый год — сотни пассажиров застряли в аэропортах

Под атаку дронов попало восемь регионов страны

Под атаку дронов попало восемь регионов страны

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 1 января беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 беспилотных летательных аппарата.

БПЛА были сбиты в следующих регионах:

  • 40 — над территорией Брянской области;

  • 5 — над территорией Воронежской области;

  • 2 — над территорией Белгородской области;

  • 2 — над территорией Орловской области;

  • 1 — над территорией Волгоградской области;

  • 1 — над территорией Ростовской области;

  • 1 — над территорией Тульской области;

  • 1 — над территорией Ярославской области.

Из-за атак дронов в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Те же ограничения действуют в аэропортах Ижевска, Калуги и Ульяновска.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
1 минута
А где же объявление беспилотной опасности и отключение интернета, если сбит был 1 беспилотник ?!
Гость
