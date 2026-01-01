Дроны массово атаковали регионы России в Новый год — сотни пассажиров застряли в аэропортах

В ночь на 1 января беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 беспилотных летательных аппарата.
БПЛА были сбиты в следующих регионах:
40 — над территорией Брянской области;
5 — над территорией Воронежской области;
2 — над территорией Белгородской области;
2 — над территорией Орловской области;
1 — над территорией Волгоградской области;
1 — над территорией Ростовской области;
1 — над территорией Тульской области;
1 — над территорией Ярославской области.
Из-за атак дронов в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Те же ограничения действуют в аэропортах Ижевска, Калуги и Ульяновска.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.