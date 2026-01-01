Дроны массово атаковали регионы России в Новый год — сотни пассажиров застряли в аэропортах

Под атаку дронов попало восемь регионов страны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 1 января беспилотники атаковали несколько регионов России. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 беспилотных летательных аппарата.

БПЛА были сбиты в следующих регионах:

40 — над территорией Брянской области;

5 — над территорией Воронежской области;

2 — над территорией Белгородской области;

2 — над территорией Орловской области;

1 — над территорией Волгоградской области;

1 — над территорией Ростовской области;

1 — над территорией Тульской области;

1 — над территорией Ярославской области.

Из-за атак дронов в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Те же ограничения действуют в аэропортах Ижевска, Калуги и Ульяновска.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.