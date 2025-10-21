До утра не двинутся: в Ярославле встали трамваи. В чем причина

В Ярославле приостановили работу трамваев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля вечером 21 октября встали трамваи. Это произошло из-за повреждения электрического кабеля на улице Труфанова. Без движения остались трамваи, следующие по маршруту № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9».

«Специалисты уже выехали на место для оперативного устранения неполадок. Обо всех изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах министерства», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Власти пояснили, что ориентировочно кабель получится восстановить 22 октября. То есть, до конца дня электротранспорт курсировать не будет.

Напомним, 15 сентября в Дзержинском районе Ярославля на участке от больницы № 9 открылось после ремонта путей трамвайное движение. Из-за реконструкции следующих отрезков сейчас электротранспорт по маршруту № 5д ходит только до трамвайного депо (маршруты № 1, 6, 7 временно закрыли). Возобновление работы трамваев № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны запустят до разворотного кольца у ТРЦ «Рио».

Масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводят с 2023 года. Модернизацией занимается компания «Мовиста регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору, компания должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Затем фирма 20 лет сможет получать прибыль от эксплуатации трамвайного хозяйства.