НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-в.

 756мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Эвакуировали школу. Видео
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Задержали зарплаты
Где подготовить авто к холодам
Квартал под застройку
Бизнес по-женски
Происшествия До утра не двинутся: в Ярославле встали трамваи. В чем причина

До утра не двинутся: в Ярославле встали трамваи. В чем причина

Власти рассказали, что случилось

707
В Ярославле приостановили работу трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле приостановили работу трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле приостановили работу трамваев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля вечером 21 октября встали трамваи. Это произошло из-за повреждения электрического кабеля на улице Труфанова. Без движения остались трамваи, следующие по маршруту № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9».

«Специалисты уже выехали на место для оперативного устранения неполадок. Обо всех изменениях в движении трамваев будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах министерства», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Власти пояснили, что ориентировочно кабель получится восстановить 22 октября. То есть, до конца дня электротранспорт курсировать не будет.

Напомним, 15 сентября в Дзержинском районе Ярославля на участке от больницы № 9 открылось после ремонта путей трамвайное движение. Из-за реконструкции следующих отрезков сейчас электротранспорт по маршруту № 5д ходит только до трамвайного депо (маршруты № 1, 6, 7 временно закрыли). Возобновление работы трамваев № 5 и 6к планируется в декабре 2025 года. Вагоны запустят до разворотного кольца у ТРЦ «Рио».

Масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводят с 2023 года. Модернизацией занимается компания «Мовиста регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору, компания должна заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Затем фирма 20 лет сможет получать прибыль от эксплуатации трамвайного хозяйства.

В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил, что полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027-го.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трамвай Маршрут Повреждение Кабель
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
Мигранты что работают на городском маршрутном транспорте в Ярославле ведут себя не подобающим образом на конечных остановках наблюдаю постоянно картину как водители автобусов из иностранных государств харкают на землю и бросают окурки от сигарет. Да и вообще выглядят как будто не они к нам приехали а мы к ним. Кто то вообще контролирует их?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление