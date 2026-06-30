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Криминал Выставлять фото своей машины в интернет опасно — вы рискуете потерять деньги

Выставлять фото своей машины в интернет опасно — вы рискуете потерять деньги

Рассказываем подробности схемы

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Выставлять фото своей машины в интернет опасно — вы рискуете потерять деньги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВыставлять фото своей машины в интернет опасно — вы рискуете потерять деньги | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Мошенники используют фото автомобилей из соцсетей и площадок по продаже авто, чтобы незаконно получать страховые выплаты. Ою этом сообщили специалисты из компании Mains Lab.

Наибольшему риску подвержены владельцы, которые публикуют снимки машин с хорошо видимыми госномерами. Злоумышленники обрабатывают такие фото с помощью ИИ. Либо добавляют на кузов повреждения (трещины, вмятины, царапины), чтобы инсценировать ДТП и подать фиктивное заявление о выплате, либо, наоборот, убирают реальные дефекты.

Во втором случае мошенник от имени владельца подает поддельное заявление в страховую компанию, утверждая, что машина попала в аварию, и прилагает фиктивный счет за ремонт. Возможен и более сложный вариант: мошенники показывают отретушированные снимки как доказательство ремонта и оформляют новый полис. А потом снова подают старые фото с дефектами и повторно получают деньги за одни и те же повреждения.

«Помимо инсценировки ДТП, преступники могут выдавать себя за собственника транспортного средства, чтобы без его ведома изменять условия полиса или контактные данные; продавать похищенные персональные данные и информацию об автомобиле другим криминальным группам для дальнейшего нелегального использования», — рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.

Кроме того, преступники могут выдавать себя за собственника, чтобы менять условия полиса или контактные данные без ведома владельца, а также продавать похищенные персональные данные и сведения об авто другим криминальным группам.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
2 минуты
Такое ощущение что в России всё делается для того, чтоб жуликам жилось легче.
Гость
8 минут
Зачем лезть в интернет чтоио искать, вышел на удицу и сфоткал.
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Гость
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