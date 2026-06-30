Выставлять фото своей машины в интернет опасно — вы рискуете потерять деньги

Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мошенники используют фото автомобилей из соцсетей и площадок по продаже авто, чтобы незаконно получать страховые выплаты. Ою этом сообщили специалисты из компании Mains Lab.

Наибольшему риску подвержены владельцы, которые публикуют снимки машин с хорошо видимыми госномерами. Злоумышленники обрабатывают такие фото с помощью ИИ. Либо добавляют на кузов повреждения (трещины, вмятины, царапины), чтобы инсценировать ДТП и подать фиктивное заявление о выплате, либо, наоборот, убирают реальные дефекты.

Во втором случае мошенник от имени владельца подает поддельное заявление в страховую компанию, утверждая, что машина попала в аварию, и прилагает фиктивный счет за ремонт. Возможен и более сложный вариант: мошенники показывают отретушированные снимки как доказательство ремонта и оформляют новый полис. А потом снова подают старые фото с дефектами и повторно получают деньги за одни и те же повреждения.

«Помимо инсценировки ДТП, преступники могут выдавать себя за собственника транспортного средства, чтобы без его ведома изменять условия полиса или контактные данные; продавать похищенные персональные данные и информацию об автомобиле другим криминальным группам для дальнейшего нелегального использования», — рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.