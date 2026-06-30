Свое спасение мы вырубаем и сжигаем? Пугающее Эль-Ниньо — не главная причина аномального лета — 2026

Палящее солнце, сухой ветер, на небе ни облачка, а в воздухе только дым от горящей красноярской тайги и страх перед засухой в Сибири, торнадо на Урале, холодное лето на юге России, страшное пекло по всей Европе. Не заметить изменений в климате за последние десять лет просто невозможно: лето становится всё более непредсказуемым, и субъективные ощущения подтверждают цифрами ученые. Три последних года в России — самые теплые в истории наблюдений. Со всех сторон трубят про климатическую катастрофу из-за Эль-Ниньо, только вот в стране есть проблемы поважнее. Узнали у специалистов, почему вырубка и выжигание лесов и исчезновение вечной мерзлоты пострашнее для всей России далекого тихоокеанского течения и к чему готовиться нам в ближайшие годы. Подробности — в материале NGS.RU.
Что такое Эль-Ниньо, Ла-Нинья и почему все в панике
Эль-Ниньо (переводится с испанского как «мальчик») — это климатическое явление, при котором поверхность воды в экваториальной части Тихого океана сильно прогревается. Из-за него нарушается привычная циркуляция вод и ветров. Это приводит к глобальным климатическим изменениям: где-то засуха страшная, а где-то так заливает, что наводнения следуют одно за одним.
У этого феномена есть противоположная фаза — Ла-Нинья («девочка»). В этом случае температура поверхностного слоя воды опускается ниже положенного на несколько градусов, что приводит к серьезному увеличению осадков. О чем мы недавно рассказывали.
Вместе эти две фазы называют Южным колебанием. По сути, это крупномасштабный климатический феномен, который состоит из трех последовательных фаз: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, нейтральная. Цикл нерегулярный и может в общем занимать от 2 до 7 лет. Фаза Эль-Ниньо обычно длится 12–18 месяцев, Ла-Нинья — от 9 до 24 месяцев. Но уже трижды за историю наблюдений была зафиксирована «тройная Ла-Нинья», когда Тихий океан был холодным три зимы подряд.
Особое внимание этому явлению уделяет ВОЗ, так как Южное колебание оказывает серьезное влияние не только на погоду с экономикой, но и на системы здравоохранения десятков стран, меняет схемы распространения инфекций, качество воздуха и воды.
«Феномен Эль-Ниньо — Южное колебание является одним из важнейших факторов ежегодной глобальной изменчивости климата, уступающим по значимости только положению Земли относительно Солнца, вызывающему чередование времен года», — подчеркивают в ВОЗ.
Как раз сейчас, в 2026 году, фаза Эль-Ниньо в разгаре. Часть климатологов считает, что продлится она до конца года, а часть пугает, что затянется до 2028 года. И это, конечно, не может не вызывать тревогу.
Кто страдает от Южных колебаний
Напрямую Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную Азию, Латинскую Америку. Это если говорить о немедленных природных последствиях. Так, например, сейчас более суровая засуха в южной части Африки и в Бразилии. А вот на севере Перу и Эквадоре фаза Эль-Ниньо вызывает сильные осадки.
«Оно от нас далековато, но для океанических масс процесс крайне важный. Меняются температура, соленость, уровень воды. Но на материке, а тем более у нас в глубине, в Сибири, последствия сказываются через 10–20 лет. Например, если каждые два года меняться будут, то мы это почувствуем лет через 10, а просто смену фаз сразу же мы никак не ощутим», — объяснил независимый эколог Сергей Пащенко.
В течение последних девяти лет каждый год Всемирная метеорологическая служба устанавливает новый рекорд по теплосодержанию океана. За последние 20 лет Мировой океан ежегодно поглощал примерно в 18 раз больше энергии, чем потребляется человеком в год. Несмотря на Ла-Нинью, около 90% поверхности океана в 2025 году подверглись воздействию как минимум одной морской волны тепла. Потепление океана приводит к деградации морских экосистем, утрате биоразнообразия и сокращению поглощения углерода в океане. Оно подпитывает тропические и субтропические штормы и усугубляет продолжающуюся потерю льда в полярных регионах.
Сибирь и глобальное потепление
Глобальное повышение температуры оказывает влияние на весь мир, но постепенно. Новосибирские синоптики уже констатировали: из-за глобального потепления весна стала приходить в регион раньше, а средняя температура с февраля по апрель повысилась на 1–2 градуса.
Температурные рекорды и значительные превышения средних показателей в последние 10 лет в Сибири перестали быть редкостью. Например, прошедшая зима стала рекордной по количеству снега, а первая и вторая декада июня, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в этом году жарче обычного на 3–6 градусов.
«Глобальное потепление сказывается так, что у нас более ранний и теплый период весны. Зимние месяцы становятся теплее и более осадочными. Весна начинается раньше — этот тренд прослеживается. Осень бывает разной», — объясняла в пресс-центре ТАСС Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления.
В марте 2026 года климатический центр Росгидромета представил свежий доклад, а также перевод доклада Всемирной метеорологической организации. Если говорить совсем кратко — ледники тают с бешеной скоростью, уровень моря растет, океан поглощает слишком много тепла и нагревается, природных катаклизмов всё больше, климат стремительно меняется.
«Каждое десятилетие было теплее предыдущего, а три последних года — самые теплые в истории наблюдений. При этом на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земном шаре в целом», — говорится в докладе климатического центра Росгидромета.
По заявлению ВМО в течение 5 лет климатический кризис будет набирать обороты, а глобальная температура будет сохраняться на «рекордном или близком к рекордному» уровне.
«Крупномасштабные летние волны жары можно считать наиболее значительной климатически обусловленной угрозой экономике России. Повышение температуры приведет к дефициту водных ресурсов, особенно в областях, где эти ресурсы исходно ограничены. Это может повлечь высокий риск засухи в основных зернопроизводящих регионах, — не обнадеживают специалисты. — Повышение температуры вызывает деградацию мерзлоты, ускоренное таяние ледников с ростом опасности наводнений, а также лавин в горных районах».
Это в полной мере относится и к Сибири, которой стоит больше переживать из-за таяния ледников, вырубки тайги и глобального потепления, чем об Эль-Ниньо.
«Каждое дерево — это зонтик»
Массовые вырубки лесов в Сибири — один из весомых кирпичиков жаркого лета во всей России. Лес спасает землю от воздействия солнца и перегрева, как зонтик на пляже — человека.
«Если вы до пеньков снесли всё, то вы на эту поверхность запустили солнце. Всё всегда решает солнце. Вот у вас был пляжный зонтик, и уберите его — сразу почувствуете, о чем говорю. И каждое дерево — такой зонтик, — подчеркнул Сергей Пащенко. — Мы свое спасение от солнца вырубаем. У вас был лес, который поглощал колоссальную энергию, распределял по листве. Убрали — и получили плоскую поверхность».
Эксперт напомнил о таком понятии как альбедо — коэффициент отражения. Вырубка его меняет, солнечное излучение направляется в землю, получается перегрев.
«В глобальном плане сильно влияют вырубки на Амазонке. В Сибири наша тайга — наши легкие и защита. Но если говорить еще более глобально, то гораздо хуже для нас то, что меняется поверхность вечной мерзлоты и тают ледники. Тот же самый эффект альбедо: лед отражает солнечные лучи в космос, а если его нет, то вода или почва поглощают. Опять температуры растут», — подчеркнул независимый эколог.
В 2024/2025 гидрологическом году, по данным Всемирной метеорологической службы, потеря массы эталонных ледников вошла в пятерку самых значительных за всю историю наблюдений.
«Это свидетельствует о продолжении тенденции ускоренной потери массы ледников, наблюдаемой с момента начала ведения наблюдений в 1950 году: восемь из десяти лет с наибольшей потерей ледникового льда пришлись на период после 2016 года», — говорится в докладе.
Чем меньше на нашей планете ледников, тем сильнее разогревается Земля, повышается уровень Мирового океана, ускоряется глобальное потепление.
Что ждать новосибирцам
Жаркое лето постепенно станет нормой, если не будут приняты серьезные экологические меры. За красивый загар и возможность долго носить открытую одежду придется дорого заплатить: вместе с ними нас ждут засухи, суховеи, пылевые бури, шквалистый ветер, ливни. При этом осадков, особенно зимой, будет становиться больше — и всё это фоне увеличивающегося безморозного периода.
Сельское хозяйство столкнется с новыми вызовами. Нужно будет тщательнее сохранять и вовремя вносить влагу, защищать посевы от суховеев и вредителей. Людям нужно будет решать обостряющиеся проблемы со здоровьем.
«Лихорадка денге является самой быстрорастущей в мире болезнью, передаваемой комарами. По данным ВОЗ, около половины населения мира находится в группе риска, а число зарегистрированных случаев в настоящее время достигло рекордного уровня, — подчеркнули во Всемирной метеорологической организации. — Тепловой стресс становится всё более актуальной проблемой. Более трети глобальной рабочей силы (1,2 миллиарда человек) ежегодно подвергаются риску воздействия жары на рабочем месте, особенно работники сельского хозяйства и строительной отрасли».
К середине XXI века ученые ожидают в Сибири среднее повышение температур летом на 1–1,5 градуса, а на юге округа, где находится Новосибирская область, даже на 2–3 градуса. Чем меньше будет леса и ледников и теплее океан, тем будет жарче. Спасти ситуацию могут лишь прекращение вырубок, выбросов углекислого газа и изменение глобальной климатической политики.
Эксперты предупреждают: в воздухе Сибири сейчас не только гарь от красноярских пожаров, и она не так страшна, как нависшая над регионом засуха.