Свое спасение мы вырубаем и сжигаем? Пугающее Эль-Ниньо — не главная причина аномального лета — 2026

Леса и льда, которые бы защищали сибиряков от солнца, становится всё меньше, а оно беспощадно и на мольбы не ведется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Палящее солнце, сухой ветер, на небе ни облачка, а в воздухе только дым от горящей красноярской тайги и страх перед засухой в Сибири, торнадо на Урале, холодное лето на юге России, страшное пекло по всей Европе. Не заметить изменений в климате за последние десять лет просто невозможно: лето становится всё более непредсказуемым, и субъективные ощущения подтверждают цифрами ученые. Три последних года в России — самые теплые в истории наблюдений. Со всех сторон трубят про климатическую катастрофу из-за Эль-Ниньо, только вот в стране есть проблемы поважнее. Узнали у специалистов, почему вырубка и выжигание лесов и исчезновение вечной мерзлоты пострашнее для всей России далекого тихоокеанского течения и к чему готовиться нам в ближайшие годы. Подробности — в материале NGS.RU.

Что такое Эль-Ниньо, Ла-Нинья и почему все в панике

Эль-Ниньо (переводится с испанского как «мальчик») — это климатическое явление, при котором поверхность воды в экваториальной части Тихого океана сильно прогревается. Из-за него нарушается привычная циркуляция вод и ветров. Это приводит к глобальным климатическим изменениям: где-то засуха страшная, а где-то так заливает, что наводнения следуют одно за одним.

У этого феномена есть противоположная фаза — Ла-Нинья («девочка»). В этом случае температура поверхностного слоя воды опускается ниже положенного на несколько градусов, что приводит к серьезному увеличению осадков. О чем мы недавно рассказывали.

Именно Мировой океан — истинные «легкие планеты». Именно он вырабатывает до 80% кислорода, при этом поглощая до 30% углекислого газа Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вместе эти две фазы называют Южным колебанием. По сути, это крупномасштабный климатический феномен, который состоит из трех последовательных фаз: Эль-Ниньо, Ла-Нинья, нейтральная. Цикл нерегулярный и может в общем занимать от 2 до 7 лет. Фаза Эль-Ниньо обычно длится 12–18 месяцев, Ла-Нинья — от 9 до 24 месяцев. Но уже трижды за историю наблюдений была зафиксирована «тройная Ла-Нинья», когда Тихий океан был холодным три зимы подряд.

Особое внимание этому явлению уделяет ВОЗ, так как Южное колебание оказывает серьезное влияние не только на погоду с экономикой, но и на системы здравоохранения десятков стран, меняет схемы распространения инфекций, качество воздуха и воды.

«Феномен Эль-Ниньо — Южное колебание является одним из важнейших факторов ежегодной глобальной изменчивости климата, уступающим по значимости только положению Земли относительно Солнца, вызывающему чередование времен года», — подчеркивают в ВОЗ.

Как раз сейчас, в 2026 году, фаза Эль-Ниньо в разгаре. Часть климатологов считает, что продлится она до конца года, а часть пугает, что затянется до 2028 года. И это, конечно, не может не вызывать тревогу.

Кто страдает от Южных колебаний

Процесс смены трех фаз — Эль-Ниньо, Ла-Нинья и нейтральной — крайне важен для океанических масс Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Напрямую Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральную Азию, Латинскую Америку. Это если говорить о немедленных природных последствиях. Так, например, сейчас более суровая засуха в южной части Африки и в Бразилии. А вот на севере Перу и Эквадоре фаза Эль-Ниньо вызывает сильные осадки.

«Оно от нас далековато, но для океанических масс процесс крайне важный. Меняются температура, соленость, уровень воды. Но на материке, а тем более у нас в глубине, в Сибири, последствия сказываются через 10–20 лет. Например, если каждые два года меняться будут, то мы это почувствуем лет через 10, а просто смену фаз сразу же мы никак не ощутим», — объяснил независимый эколог Сергей Пащенко.

В течение последних девяти лет каждый год Всемирная метеорологическая служба устанавливает новый рекорд по теплосодержанию океана. За последние 20 лет Мировой океан ежегодно поглощал примерно в 18 раз больше энергии, чем потребляется человеком в год. Несмотря на Ла-Нинью, около 90% поверхности океана в 2025 году подверглись воздействию как минимум одной морской волны тепла. Потепление океана приводит к деградации морских экосистем, утрате биоразнообразия и сокращению поглощения углерода в океане. Оно подпитывает тропические и субтропические штормы и усугубляет продолжающуюся потерю льда в полярных регионах.

Сибирь и глобальное потепление

Глобальное повышение температуры оказывает влияние на весь мир, но постепенно. Новосибирские синоптики уже констатировали: из-за глобального потепления весна стала приходить в регион раньше, а средняя температура с февраля по апрель повысилась на 1–2 градуса.

На территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земном шаре в целом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Температурные рекорды и значительные превышения средних показателей в последние 10 лет в Сибири перестали быть редкостью. Например, прошедшая зима стала рекордной по количеству снега, а первая и вторая декада июня, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в этом году жарче обычного на 3–6 градусов.

«Глобальное потепление сказывается так, что у нас более ранний и теплый период весны. Зимние месяцы становятся теплее и более осадочными. Весна начинается раньше — этот тренд прослеживается. Осень бывает разной», — объясняла в пресс-центре ТАСС Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления.

В марте 2026 года климатический центр Росгидромета представил свежий доклад, а также перевод доклада Всемирной метеорологической организации. Если говорить совсем кратко — ледники тают с бешеной скоростью, уровень моря растет, океан поглощает слишком много тепла и нагревается, природных катаклизмов всё больше, климат стремительно меняется.

«Каждое десятилетие было теплее предыдущего, а три последних года — самые теплые в истории наблюдений. При этом на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земном шаре в целом», — говорится в докладе климатического центра Росгидромета.

По заявлению ВМО в течение 5 лет климатический кризис будет набирать обороты, а глобальная температура будет сохраняться на «рекордном или близком к рекордному» уровне.

«Крупномасштабные летние волны жары можно считать наиболее значительной климатически обусловленной угрозой экономике России. Повышение температуры приведет к дефициту водных ресурсов, особенно в областях, где эти ресурсы исходно ограничены. Это может повлечь высокий риск засухи в основных зернопроизводящих регионах, — не обнадеживают специалисты. — Повышение температуры вызывает деградацию мерзлоты, ускоренное таяние ледников с ростом опасности наводнений, а также лавин в горных районах».

Это в полной мере относится и к Сибири, которой стоит больше переживать из-за таяния ледников, вырубки тайги и глобального потепления, чем об Эль-Ниньо.

«Каждое дерево — это зонтик»

Без деревьев солнце попадает на землю и прогревает всё вокруг Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Массовые вырубки лесов в Сибири — один из весомых кирпичиков жаркого лета во всей России. Лес спасает землю от воздействия солнца и перегрева, как зонтик на пляже — человека.

«Если вы до пеньков снесли всё, то вы на эту поверхность запустили солнце. Всё всегда решает солнце. Вот у вас был пляжный зонтик, и уберите его — сразу почувствуете, о чем говорю. И каждое дерево — такой зонтик, — подчеркнул Сергей Пащенко. — Мы свое спасение от солнца вырубаем. У вас был лес, который поглощал колоссальную энергию, распределял по листве. Убрали — и получили плоскую поверхность».

Эксперт напомнил о таком понятии как альбедо — коэффициент отражения. Вырубка его меняет, солнечное излучение направляется в землю, получается перегрев.

«В глобальном плане сильно влияют вырубки на Амазонке. В Сибири наша тайга — наши легкие и защита. Но если говорить еще более глобально, то гораздо хуже для нас то, что меняется поверхность вечной мерзлоты и тают ледники. Тот же самый эффект альбедо: лед отражает солнечные лучи в космос, а если его нет, то вода или почва поглощают. Опять температуры растут», — подчеркнул независимый эколог.

Лед отражает солнечные лучи назад в космос и защищает планету от перегрева Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2024/2025 гидрологическом году, по данным Всемирной метеорологической службы, потеря массы эталонных ледников вошла в пятерку самых значительных за всю историю наблюдений.

«Это свидетельствует о продолжении тенденции ускоренной потери массы ледников, наблюдаемой с момента начала ведения наблюдений в 1950 году: восемь из десяти лет с наибольшей потерей ледникового льда пришлись на период после 2016 года», — говорится в докладе.

Чем меньше на нашей планете ледников, тем сильнее разогревается Земля, повышается уровень Мирового океана, ускоряется глобальное потепление.

Что ждать новосибирцам

За жару придется заплатить немалую цену Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жаркое лето постепенно станет нормой, если не будут приняты серьезные экологические меры. За красивый загар и возможность долго носить открытую одежду придется дорого заплатить: вместе с ними нас ждут засухи, суховеи, пылевые бури, шквалистый ветер, ливни. При этом осадков, особенно зимой, будет становиться больше — и всё это фоне увеличивающегося безморозного периода.

Сельское хозяйство столкнется с новыми вызовами. Нужно будет тщательнее сохранять и вовремя вносить влагу, защищать посевы от суховеев и вредителей. Людям нужно будет решать обостряющиеся проблемы со здоровьем.

«Лихорадка денге является самой быстрорастущей в мире болезнью, передаваемой комарами. По данным ВОЗ, около половины населения мира находится в группе риска, а число зарегистрированных случаев в настоящее время достигло рекордного уровня, — подчеркнули во Всемирной метеорологической организации. — Тепловой стресс становится всё более актуальной проблемой. Более трети глобальной рабочей силы (1,2 миллиарда человек) ежегодно подвергаются риску воздействия жары на рабочем месте, особенно работники сельского хозяйства и строительной отрасли».

К середине XXI века ученые ожидают в Сибири среднее повышение температур летом на 1–1,5 градуса, а на юге округа, где находится Новосибирская область, даже на 2–3 градуса. Чем меньше будет леса и ледников и теплее океан, тем будет жарче. Спасти ситуацию могут лишь прекращение вырубок, выбросов углекислого газа и изменение глобальной климатической политики.