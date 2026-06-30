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Работа Люди лишатся работы к 2030 году: кто под угрозой

Люди лишатся работы к 2030 году: кто под угрозой

Рассказываем, что нас ждет

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Многие профессии будут автоматизированы | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUМногие профессии будут автоматизированы | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Многие профессии будут автоматизированы

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

К 2030 году рынок труда изменится из‑за автоматизации, цифровизации и нейросетей, но традиционные профессии полностью не исчезнут. Об этом рассказала HR‑директор агентства OPEN Group Валерия Доманская.

Под угрозой находятся специальности с рутинными задачами, не требующие творчества или эмоционального участия. В первую очередь это младшие бухгалтеры, администраторы, специалисты по документообороту, офис‑менеджеры, операторы кол‑центров и техподдержки. Также сокращается спрос и на кассиров. Причина — появление зон самообслуживания.

«Сегодня мы уже видим, что в ретейле сокращается количество таких работников с полной занятостью. Вместо этого появляется всё больше вакансий для специалистов сферы торговли на неполный рабочий день с короткими сменами два — четыре часа. В ближайшие три — пять лет тренд на частичную занятость в ретейле будет набирать обороты — ее доля в некоторых случаях может превысить 50%», — рассказала Валерия Доманская в беседе с «Газетой.ru».

В зоне риска — начинающие копирайтеры и дизайнеры. Генеративные нейросети и low‑code платформы позволяют одному специалисту выполнять задачи по верстке, базовому кодированию, созданию текстов и простых изображений.

Low‑code платформы — это инструменты, для создания программы и приложения с минимумом ручного написания кода.

Валерия Доманская рассказала, как можно понять, что профессия находится под угрозой исчезновения. Если больше 70% рабочих задач — это рутинная работа по шаблону и инструкциям, то такие функции легко автоматизировать. И, напротив, устойчивее будут специальности, где нужны человеческое взаимодействие, сопереживание, творчество и умение принимать решения в неопределенных условиях.

Поэтому особенно ценными станут «мягкие» навыки: аналитическое мышление, креативность, гибкость и адаптивность. Сохранится и вырастет спрос на специалистов социальной сферы — сиделок, медработников, педагогов и психологов. Потребность в эмпатии и личном контакте с развитием технологий будет только расти.

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