«Мне до сих пор тяжело в это поверить». Первая в истории 500-балльница в России рассказала, как она готовилась к ЕГЭ

Екатерина Малкова родилась в семье инженеров и с детства полюбила точные науки Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова впервые в истории набрала на ЕГЭ 500 баллов. Она получила максимальную оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

По словам Кати, на протяжении всей учебы в школе она шла к высоким баллам на экзаменах, но максимальный результат по всем предметам стал для нее неожиданным.

«После того как у меня было 400 баллов, я думала: „Ну не может же у меня быть еще 100 баллов по информатике. Это что-то фантастическое, нереальное“. Но я смогла это сделать, получила 500 баллов. Мне до сих пор тяжело в это поверить. Но я очень горжусь собой», — рассказала она журналистам.

Усиленную подготовку к ЕГЭ выпускница начала в 11-м классе. Катя занималась на дополнительных уроках вместе со школьными учителями, а также с репетиторами. По ее словам, она не сильно уставала, потому что переключалась между предметами, а также уделяла время своим хобби.

Думаю, у меня получалось совмещать подготовку по всем предметам. Потому что все эти предметы были мне интересны, мне нравилось готовиться к каждому из них, изучать что-то новое. Екатерина Малкова выпускница школы № 1409

Самым сложным экзаменом Кате показался русский язык. Она говорит, что точные науки давались ей гораздо лучше.

«Все-таки точные предметы мне нравятся гораздо больше, и, соответственно, готовиться к ним мне было интереснее. Самым сложным в подготовке был для меня именно период сдачи экзаменов, так как в это время надо было оставаться спокойной, концентрироваться на том предмете, который надо сдавать в самое ближайшее время, и в то же время не забывать готовиться к остальным предметам», — добавила Катя.

На все экзамены школьница брала с собой талисман — подвеску из дерева в виде совы. Ее купили родители Кати во время поездки в зоопарк в детстве, это была ее любимая птица.

«Я всегда носила эту подвеску с собой, очень любила. Но в какой-то момент она, к сожалению, потерялась. И на протяжении нескольких лет я считала ее утерянной, уже отчаялась ее найти, — рассказала Катя. — Но в какой-то момент случайно нашла ее в сумке. И тогда я решила, что это значимое событие».

Выпускница хочет поступить либо в МГТУ, либо на химический факультет МГУ. Свою будущую профессию она хочет связать с физикой или химией, больше погрузиться в одну из наук.

На данный момент у меня нет какой-то конкретной мечты. Я думаю, по ходу обучения в вузе я найду какую-то область, которая будет мне наиболее интересна, которую я захочу развивать. Екатерина Малкова выпускница школы № 1409

В обычной жизни Катя любит читать книги, особенно на английском языке. Также девочка занимается спортом, хорошо играет в настольный теннис и занималась волейболом. А еще Кате нравится рисовать.

Мама и папа верили в свою дочь и поддерживали ее в период экзаменов. По словам отца Кати Сергея Малкова, она не могла сдать экзамены плохо: вся ее семья — инженеры уже в четвертом поколении. При этом выбор дочери он не навязывал.

«То, что она технарь, это было понятно, в общем-то, с первого класса. Хотя она очень хорошо рисует. Но интерес к математике был, потом появились физика, химия. Было видно, что точные науки, технический склад ума. У нас семья семья из поколения в поколение инженеры», — рассказал он.

Все в семье Кати — инженеры по образованию Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Сергей Малков рассказал, что в период подготовки к ЕГЭ дочка говорила родителям не мешать ей. Если уставала, то сама приходила посидеть с ними. А во время экзаменов отец развлекал дочку разными байками.

«Какие-то истории рассказывал, там „помню, в девятом классе…“. Какие-то истории из своей жизни, может быть, жизни родителей, вспоминали какие-то детские моменты вместе, интересные, смешные истории», — рассказал Сергей Малков.

Помимо Кати, в семье Малковых подрастает дочка Юлия, сейчас она перешла в четвертый класс. По словам Сергея, старшая сестра проверяет ее домашние задания и помогает с учебой.

Учительница физики и классная руководительница Кати Светлана Ермакова рассказала, что стала ее преподавателем в десятом классе, когда школьница выбрала профильное направление. По ее словам, Катя всегда была ответственным ребенком. Когда она перешла в 10-й класс, ее сразу выбрали старостой.

«По каким-то предметам это было однозначно понятно, потому что она очень трудолюбивая, очень старательная, всегда готовится ко всем урокам. Такой результат на ЕГЭ — это здорово, — рассказала Светлана Ермакова. — Катю любят все. Это правда. Это такой человек, она никогда никому не откажет ни в какой помощи. Я замечала, что дети обращаются с какими-то вопросами по каким-то предметам, даже по физике».

Светлана Ермакова — преподаватель Кати Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Светлана Ермакова считает, что Катя выберет для себя профессию в сфере биотехники. По ее словам, она может стать великим ученым.

«Мне кажется, Катя — это будущее нашей российской науки», — рассказала учительница.

По словам Светланы Ермаковой, в этом году на ЕГЭ по физике не было особо сложных заданий. Были довольно трудные темы в экзамене по русскому языку, но учительница считает, что дети справились неплохо.

«По физике экзамен был абсолютно такой же, как и предыдущие. То есть дети выходили, я спрашиваю: „Что-то было незнакомое? То, что мы с вами не решали?“ Они говорили, что ничего не было», — добавила Ермакова.

По словам Ермаковой, Кате открыта дорога в любой московский вуз. С ней уже связывались из МФТИ и МГУ, но выбор, по словам учительницы, останется за Катей и ее родителями.

Сама девушка посоветовала будущим выпускникам не волноваться и усердно готовиться к ЕГЭ. Негативные мысли отвлекают от занятий, поэтому концентрироваться на них нельзя.

«Я бы посоветовала верить в лучшее и усердно готовиться, не концентрироваться на каких-то негативных мыслях, так как они могут отвлекать от процесса подготовки к экзаменам и в сам период сдачи. Очень важно быть внимательным, чтобы не допустить каких-то глупых ошибок», — заключила Катя.