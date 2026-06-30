Ярославский аэропорт закрыли для полетов: какие рейсы задержатся

Какие рейсы отменили из-за закрытия ярославского аэропорта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области 30 июня в 3:27 закрыли аэропорт «Золотое кольцо» для приема и выпуска воздушных судов. Ограничения ввели для безопасности полетов, о чем сообщила Росавиация. Из-за этого изменилось расписание рейсов.

В 12:10 из ярославского аэропорта в Нарьян-Мар должен был вылететь самолет авиакомпании «Руслайн». Однако рейс пришлось задержать.

По измененному расписанию самолет прилетит в Туношну в 15:05. Само отправление, по информации пресс-службы аэропорта, планируется на 15:45.

Других переносов полетов на данный момент нет, в пресс-службе уточнили, что пока аэропорт закрыт для полетов, рейсы не осуществляются.

По всем вопросам можно обращаться в справочную аэропорта по номеру телефона 8 (4852) 43-18-00.

Когда Росавиация объявляет план «Ковер», это влияет на авиаотрасль. Недавно сразу из-за двух «Ковров» в ярославском аэропорту экстренно посадили четыре самолета, в том числе один международный. В результате пассажиры сразу нескольких рейсов оказались в плену небольшого аэродрома. Многие остались недовольными условиями, так как аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне не предназначен для такого большого количества пассажиров. В итоге люди стали жаловаться. Подробнее об инциденте мы рассказывали здесь.