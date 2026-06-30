«Лучше использовать в общественных интересах»: бизнесмен предлагает снести клуб «Мёд» в Ярославле

Бизнесмен предлагает снести клуб «Мёд» в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославский предприниматель Владимир Сумеркин предложил национализировать территорию клуба «Мёд» на берегу Волги и создать там новую городскую зону. По его мнению, площадку необходимо благоустроить и объединить с парком «Стрелка».

С соответствующем обращением Сумеркин, гендиректор ресторанной компании ООО «Рестинвестстрой», обратился к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, мэру Ярославля Артёму Молчанову, представителям прокуратуры и профильных ведомств (обращение есть в распоряжении 76.RU).

Что предлагает бизнесмен

Клуб «Мёд» закрыли в начале лета 2025-го, а ресторан «Чито» — осенью этого же года Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как рассказал Владимир Сумеркин в разговоре с 76.RU, его компания ранее арендовала этот участок и помещение клуба «Мёд».

«Мы считаем, что этот участок лучше было бы использовать в общественных интересах — для города. Было бы логично, чтобы государство использовало этот участок для общественных нужд и объединило его с пространством парка „Стрелка“. Выход к берегу Волги сделал бы эту территорию привлекательной на долгие годы», — отметил предприниматель.

По его мнению, вместо коммерческого объекта здесь могла бы появиться пешеходная зона, которая связала бы район Стрелки с береговой линией Которосли.

Уже год клуб «Мёд» в Ярославле пустует Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Хотелось бы, чтобы Стрелка гармонично объединилась с этим участком. Сейчас между территориями находится заброшенная зона, которую также можно было бы благоустроить. Получилось бы полноценное городское пространство», — рассказал Сумеркин.

Земельный участок, где расположен клуб «Мёд» на улице Подзеленье, входит в границы особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы «Парк в пойме реки Которосль».

По мнению Владимира Сумеркина, существующее архитектурное решение диссонирует с окружающим историческим обликом центра Ярославля.

«Если посмотреть на эту территорию со Стрелки или с верхних площадок, видно, что объект не вписывается в окружающую архитектуру. Хотелось бы очистить пойму Которосли и сделать красивый вид на реку и Даманский остров», — добавил он.

Обращение бизнесмена

В обращении глава ООО «Рестинвестстрой» Сумеркин просит провести проверку использования участка, дать оценку соблюдению природоохранного законодательства и рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании территории в интересах города.

Почему закрылся «Мёд»

Территория клуба огорожена и закрыта Источник: Александр Куренной / 76.RU

Клуб «Мёд» на набережной не работает в Ярославле с лета 2025 года. Как ранее выяснил портал 76.RU, причиной закрытия стали претензии прокуратуры и нарушения природоохранного режима.

По словам арендаторов, работавших с клубом с 2021 года, заведение прекратило работу после того, как они узнали о запрете на развлекательную деятельность на этой территории. Арендаторы утверждают, что ограничение действует с 2012 года, однако при заключении договора аренды им об этом не сообщили.

В феврале 2026 года Кировский районный суд Ярославля запретил эксплуатацию клуба «Мёд».

Ещё раньше, летом 2025 года, плавучее здание, в котором работал клуб, собственник выставил на продажу за 130 миллионов рублей. Но не нашлось желающих купить проблемный объект.

Клуб «Мёд» проработал в Ярославле около двух десятилетий, здесь проходили шумные вечеринки и концерты. Финансовые проблемы у заведения начались после того, как его владельцу бизнесмену Владимиру Голубеву в 2017 году предъявили обвинение в изнасиловании детей. В 2021 году клуб выкупил бизнесмен Юрий Филимонов. До осени 2026 года в здании проработал ресторан грузинской кухни «Чито».