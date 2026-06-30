Кто добивает яичный рынок России? Супермаркеты требуют скидку, производители считают убытки

Яиц то слишком много, то их не хватает, они то слишком дорогие, то слишком дешевые Источник: Михаил Огнев / FONTANKA. RU

Яйца еще недавно были символом продуктовой паники. Цены на яйца всерьез обсуждали в правительстве, спорили экономисты, люди фоткали ценники и возмущались в соцсетях. Теперь всё с точностью до наоборот: производители говорят, что продают яйца ниже себестоимости, да еще и склады затоварены. И опять все хватаются за голову!

Крупнейшие торговые сети требуют от птицефабрик снизить закупочные цены сразу на четверть. В письмах поставщикам предлагают закупать десяток яиц от 35 до 50 рублей за десяток (в зависимости от пищевой категории). Формальное объяснение простое: летом предложение растет, спрос падает, денег не хватает. Подробности — в материале MSK1.RU.

Цена, по которой невозможно выжить

По словам участников рынка, подобное снижение станет уже пятой корректировкой закупочных цен с начала года. Причем речь идет не о борьбе за сверхприбыли, а о попытке просто не уйти в минус. Причина в том, что рынок попросту не способен переварить такие объемы — за первые 5 месяцев года сельхозорганизации выпустили уже на 3% больше яиц, чем годом ранее. Как говорит председатель Клуба директоров российского птицеводства Олег Владимиров, именно перепроизводство — причина нынешнего кризиса.

Как вспоминает эксперт, еще 3 года назад он предупреждал, что временный дефицит нельзя воспринимать как сигнал к массовому строительству новых производств. «Причем это был даже не дефицит, а искусственный спрос, разогретый средствами массовой информации», — говорит Владимиров.

Однако рынок сделал вывод, будто стране хронически не хватает яиц. Теперь последствия этого решения ощущают все участники отрасли: «Производители работают на уровне ниже себестоимости. Это следствие переполненных складов», — подчеркивает эксперт.

Магазины тоже играют по своим правилам

Формально торговые сети действуют абсолютно рационально. Они объясняют поставщикам, что рыночная цена упала, а значит, должны снижаться и закупочные цены. С точки зрения бизнеса логика понятна: если товар дешевеет на рынке, закупщик требует скидку.

Но возникает неудобный вопрос. Если вся рыночная конъюнктура перекладывается исключительно на производителя, то кто в этой цепочке вообще разделяет риски?

Профессор, доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод говорит, что на фоне снижения покупательной способности населения яйца сегодня остаются одним из самых доступных белковых продуктов животного происхождения. Люди могут отказаться от более дорогой говядины или других продуктов, но яйца продолжают покупать именно благодаря их относительно невысокой цене.

При этом эксперт весьма скептически оценивает предложение ретейлеров снизить закупочные цены: «Магазины по сути говорят: "М ы немножечко теряем на том, что не очень бурно реализуем ваши яйца, поэтому вы цену скидывайте, а убытки возьмите на себя " ».

Холод отмечает, что ситуация далеко не одинакова для всех производителей. По его словам, в магазинах можно увидеть схожие яйца стоимостью и 90 рублей, и 120 рублей за десяток. Более дорогие бренды, по его мнению, действительно могут позволить себе немного снизить цену, а вот производители дешевой продукции уже практически лишены такого пространства для маневра.

Эксперт напоминает, что похожий кризис уже происходил прошлым летом. Тогда некоторые птицефабрики были вынуждены продавать яйца значительно ниже себестоимости лишь потому, что поголовье нужно было кормить, а продукцию оказалось некуда девать.

Самый опасный кризис — кризис дешевого товара

«Я понимаю, что на самом деле стоит за этими обращениями ретейлеров. Вопрос вовсе не в низкой покупательной способности людей, а именно в перепроизводстве», — говорит Владимиров.

Покупатель же этим летом увидит дешевеющие яйца и обрадуется. Казалось бы — хорошая новость. Но если производитель месяцами работает себе в убыток, долго такая модель существовать не сможет. «А в чём тогда смысл нашего бизнеса? Взять, похоронить производителя, убить — он обанкротится, и дальше что будет?» — возмущается Владимиров.

Пока что птицефабрики, по его словам, пытаются выжить за счет накопленных резервов. Завтра кто-то начнет сокращать производство. Послезавтра рынок снова может столкнуться с дефицитом. И тогда те же самые яйца вновь окажутся в центре громких обсуждений, только уже с совершенно другими ценниками.