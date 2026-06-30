Немцы вылетели, бразильцы дожали японцев, марокканцы идут дальше. Главное на ЧМ-2026 — обзор матчей

Сборная Парагвая по пенальти обыграла немцев Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу продолжаются матчи 1/16 финала. Без драмы и сенсации не обошлось. Бразильцы вырвали победу у японцев, немцы впервые проиграли серию пенальти на ЧМ, а марокканцы прошли сборную Нидерландов. Как это было, читайте в нашем обзоре.

Сборная Бразилии дожала Японию, не ушли в овертайм и забили победный на 95-й минуте

Бразильцы на матч вышли с четырьмя защитникам, тремя полузащитниками и тремя нападающими — 4-3-3. На левом фланге обороны играл Дуглас Сантос из «Зенита». Там же в нападении бегал вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Из тройки полузащитников глубже всех действовал бывший игрок той же испанской команды и «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

На представлении команд японскую тактику показали как 3-4-3. Но она была более оборонительная — 5-4-1. При этом во время некоторых позиционных атаках бразильцев тактика сборной Японии менялась на 5-2-3. Футболисты защищались глубоко на своей половине поля, не встречали соперников высоко.

На 29-й минуте японцы забили гол. На своем фланге при выходе с обороны в контратаку ошибся с пасом Данило. Мяч в центре поля перехватил Кайсю Сано, убежал от Каземиро, больше японского футболиста никто не преследовал, и он пробил с дальней дистанции. Алиссон до мяча не дотянулся.

Японцы защищались командно, сдержанно и плотно. Южноамериканцы ничего не могли поделать при своих позиционных атаках. Во многих случаях они даже не доходили до штрафной площади соперника. Прорывать оборону приходилось редкими навесами, которые тоже ни к чему опасному не приводили.

Японцы все перекрывали, бразильцы действовали медленно. Хоть они и контролировали мяч, но не знали, как продвинуть его дальше. Атаки прерывались еще на первых фазах. Такой темп игры в первом тайме полностью удовлетворял футболистов сборной Японии.

Во втором тайме стало веселее. Бразильцы вышли на поле более заряженными, активнее действовали с мячом, пасовали быстрее, стали активнее навешивать с флангов. Появились опасные моменты. Одна из таких подач привела к тому, что футболисты сборной чуть было не забили. Каземиро головой пробил в упор, спасли защитники и вратарь.

Каземиро, проваливший первый тайм, забил во втором Источник: Fifa.com

А вот на 56-й минуте бразильцы сравняли счет. На этот раз снова после подачи высоко прыгнул все тот же Каземиро и пробил головой точно в ворота. Спустя три минуты в контратаке Винисиус сначала между ног прокинул мяч сопернику, затем на замахе убрал защитника и «шведой» пробил. Спас вратарь Зион Судзуки. После его сейва мяч попал в штангу.

Бразильцы и дальше контролировали игру, использовали всю ширину поля. Японцам оставалось защищаться еще глубже. По сравнению с первым таймом южноамериканцы быстрее доставляли мяч к штрафной площади соперника — перепасом либо дальними передачами. Были навесы. И такой метод доставки мяча в штрафную работал. Так у бразильцев возникали острые моменты. Они давили и давили. Винисиус чаще получил мяч на левом фланге, шел в дриблинг.

Японцы защищались, сели еще глубже, и дело шло к дополнительному времени. На 95-й минуте матча при выходе из обороны они потеряли мяч, его получил Габриэл Мартинелли, и нападающий «Арсенала» забил победный гол.

Бразильцы дожали японцев и забили победный гол на 95-й минуте Источник: Fifa.com

Счет остался 2:1 в пользу Бразилии. Южноамериканцы с огромным трудом прошли японцев в основное время. В 1/8 финала сборная Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Парагвайцы дотянули до пенальти и победили немцев. Очередной провал сборной Германии

Пока немцы входили в игру, парагвайцы создали опасный момент. Хорошо подали угловой, на дальней штанге мяч попал к бывшему защитнику «Краснодара» Хуниору Алонсо, он пробил почти что впритык к Мануэлю Нойеру. Вратарь сборной Германии потушил пожар в штрафной и справился с ударом.

Затем футболисты сборной Германии забрали мяч себе, контролировали его. Однако они атаковали медленно и пассивно. Чем-то сценарий игры походил на тот, что был в матче Бразилия — Япония.

В одной из редких атак парагвайцы заработали угловой. Навес на линию вратарской отбил Нойер. Немцы побежали уже контратаку, однако южноамериканцы перехватили мяч на подборе. Пошла атака вторым темпом через правый фланг. Оттуда навесил Матиас Галарса, а после его подачи в центре штрафной головой по воротам ударил Хулио Энсисо. Мануэль Нойер только смотрел, как пропускает гол на 42-й минуте матча.

Парагвайцы забили первыми в матче Источник: Fifa.com

Второй тайм начался при таком же медленном темпе. И в такой игре сборная Парагвая после обреза Йозуа Киммих достаточно неожиданно могла выйти вперед — Нойер спас. Немцы ответили на 54-й минуте голом. После подачи с левого фланга затылком забил Кай Хаверц.

Футболисты сборной Парагвая не засиживались в обороне и тоже от случая к случаю выходили в атаку. Происходило это без особого фанатизма и энтузиазма — осторожничали.

Ближе к концу матча стало напряженнее. Парагвайцы потратили все свои силы; правда, и немцы не зарядились дополнительной энергией, поэтому чем ближе дело шло к дополнительному времени, тем сильнее возрастала цена ошибки. Футболисты сборной Германии атаковали через фланги, но это ни к чему не привело. Матч перешел в овертайм. Теперь оставался другой вопрос — дотерпят ли парагвайцы до серии пенальти.

В дополнительное время забил Джонатан Та. Но его гол отменили — нашли нарушение правил. В итоге игра все-таки дошла до серии пенальти, где случился настоящий триллер.

В первом же ударе немцы не забили гол. Удар Хаверца отбил вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль. Следом по очереди забили Маурисио, Йозуа Киммих, Густаво Гомес, Джамал Мусиала, Матиас Галарса.

И вот, при счете 2:3 мажет немецкий нападающий Ник Вольтемаде. Снова отбил вратарь. Для прохода дальше парагвайцам надо было забить один гол. У них было две попытки. Сначала Антонио Санабрия пробил мимо ворот, после чего Надим Амири у немцев сделал счет 3:3.

У сборной Парагвая оставался удар в запасе. К мячу подошел бывший защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, которого специально выпустили под серию пенальти. Не помог. Его удар отбил Мануэль Нойер.

У немцев, которые неуверенно били пенальти, появился шанс. Вытащили безнадежную серию, когда у соперника было две возможности выиграть матч. Третий шанс дал Джонатан Та, который запустил мяч выше ворот. На этот раз парагвайцы воспользовались историческим моментом: Хосе Мария Канале развел мяч и Нойера по разным углам.

Орландо Хиль празднует промах Джонатана Та Источник: Fifa.com

Сборная Парагвая сотворила сенсацию и прошла в 1/8 финала. Там с победителем пары Франция — Швеция. А немцы впервые в своей истории проиграли послематчевую серию пенальти на чемпионатах мира. Вообще, сборная Германии после победы на ЧМ-2014 играет ужасно. Дважды подряд не вышли из группы, — в 2018 и 2022 годах — а теперь вылетели из турнира после первого раунд плей-офф — в 1/16 финала.

Нидерланды вылетели и тоже по пенальти

В еще одной игре 1/16 финала встречались сборные Нидерландов и Марокко. Они тоже выявляли победителя в серии пенальти.

Нидерландцы забили первыми. Сделал это на 72-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо. Немного не продержались и пропустили в добавленное время. На 91-й минуте забил Исса Диоп.

Сборная Марокко прошла в 1/8 финала Источник: Fifa.com

Пенальти били лучше марокканцы. Хотя для них все начиналось плохо. Футболист сборной Нидерландов Тен Копмейнерс пробил в левый от себя угол. Марокканский полузащитник Нель Эль-Энауи мощным ударом попал в перекладину. Следующим не забил Джастин Клювейрт — попал в штангу. Суфьяну Раими повезло — Барт Вербрюгген отбил, но мяч от его ноги залетел в ворота. Ваут Вегорст уверенно пробил под перекладину. Шамсдин Тальби сделал счет в серии пенальти 2:2. А следом Квинтен Тимбер вообще не попал по воротам. Ашраф Хакими попал в штангу. Удар Крисенсио Саммервилла отбил вратарь. Исмаэль Сайбари забил победный пенальти.