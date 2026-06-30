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Происшествия Под Ярославлем загорелось производство по переработке мусора

Под Ярославлем загорелось производство по переработке мусора

Первые данные от МЧС

Под Ярославлем загорелось производство по переработке мусора | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.comПод Ярославлем загорелось производство по переработке мусора | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

Под Ярославлем загорелось производство по переработке мусора

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

С ночи под Ярославлем тушат производство по переработке мусора. О зареве пожара в поселке Дубки Ярославского округа рассказали очевидцы в соцсетях 30 июня.

«Горит на территории предприятия по переработке мусора. Пожар тушат. Старая дорога до Дубков временно перекрыта», — предупредили в группе «Подслушано в Ярославле».

Судя по кадрам, над поселком поднялся столб огня и дыма. По данным МЧС, о возгорании сообщили в половину первого ночи. На месте работают не менее четырех пожарных машин.

В Дубках загорелось производство по переработке мусора | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.comВ Дубках загорелось производство по переработке мусора | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

В Дубках загорелось производство по переработке мусора

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

Судя по кадрам, полыхает кровля | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.comСудя по кадрам, полыхает кровля | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

Судя по кадрам, полыхает кровля

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

Площадь возгорания уточняется | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.comПлощадь возгорания уточняется | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

Площадь возгорания уточняется

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

На месте работают несколько пожарных расчетов | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.comНа месте работают несколько пожарных расчетов | Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

На месте работают несколько пожарных расчетов

Источник:

«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / vk.com

В 6:47 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, однако тушение пожара продолжается.

Согласно онлайн-картам, на улице Промышленная в поселке Дубки расположено ООО «Оптима», которое занимается утилизацией отходов с 1 по 5 класс опасности. Фирма осуществляет сбор и транспортировку, обработку и обезвреживание опасных отходов, заготовку, хранение и переработку лома цветных и черных металлов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар Переработка мусора Дубки
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