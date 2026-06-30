Под Ярославлем загорелось производство по переработке мусора

С ночи под Ярославлем тушат производство по переработке мусора. О зареве пожара в поселке Дубки Ярославского округа рассказали очевидцы в соцсетях 30 июня.
«Горит на территории предприятия по переработке мусора. Пожар тушат. Старая дорога до Дубков временно перекрыта», — предупредили в группе «Подслушано в Ярославле».
Судя по кадрам, над поселком поднялся столб огня и дыма. По данным МЧС, о возгорании сообщили в половину первого ночи. На месте работают не менее четырех пожарных машин.
В 6:47 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, однако тушение пожара продолжается.
Согласно онлайн-картам, на улице Промышленная в поселке Дубки расположено ООО «Оптима», которое занимается утилизацией отходов с 1 по 5 класс опасности. Фирма осуществляет сбор и транспортировку, обработку и обезвреживание опасных отходов, заготовку, хранение и переработку лома цветных и черных металлов.