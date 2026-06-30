Сравнялась по цене с Мальдивами: почему курорты Антальи теряют туристов, а бизнес — на грани выживания

В этом сезоне не все отели Турции могут похвастаться полной загрузкой Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Привычная Турция с ее системой «всё включено» заметно опустела без потока россиян. MSK1.RU рассказывает, почему в Анталье пляжи остались без отдыхающих и куда в итоге отправляются в отпуск туристы.

«Люди стали осторожнее»

Даже неповоротливая статистика наконец признала очевидное: Турция стала запредельно дорогой. В итоге «главный всероссийский курорт» начал стремительно терять популярность у наших отпускников. Только в Анталье за первое полугодие поток российских туристов рухнул примерно на 10%.

«Снижение турпотока действительно наблюдается, — признаёт коммерческий директор " TEZ TOUR Россия " , член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов. — Связано это с авиаперевозками. Туристический поток напрямую зависит от количества доступных рейсов. В текущем сезоне часть ранее заявленных рейсов и перевозчиков по различным причинам были отменены, а часть региональных программ из ряда городов России снята».

Ограничения в аэропортах — одна из причин снижения турпотока Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Но причина падения популярности пляжного отдыха в Турции не только в этом.

«В начале июня море на Анталийском побережье для части туристов еще недостаточно прогрето, поэтому многие предпочитают переносить отпуск на более комфортный период — с июля по сентябрь», — считает директор по связям с общественностью туроператора «Интурист», эксперт Российского союза туриндустрии Дарья Домостроева.

Падение спроса на курортах Антальи и Аланьи подтверждают и сами турецкие отельеры.

«По туристам нашего агентства не скажу, что Турция обвалилась. Запросы есть, просто люди стали осторожнее, — рассказала руководитель туристического агентства " Девятая планета " Оксана Велигодская. — Семьи приходят с четким бюджетом и запросом " не переплатить " , уменьшают количество ночей. Чаще спрашивают альтернативы: если не Турция, то куда, и готовы рассматривать не только море».

Анталья по-прежнему прекрасна и рада туристам из России Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Из-за дефицита туристов в Аланье уже закрываются магазины и кафе, а местные бизнесмены в соцсетях вовсю жалуются на отсутствие покупателей. Отельеры же готовы снижать цены.

«Действительно, Турция сейчас переживает спад в туризме, и главная причина — высокие цены, — объясняет эксперт по Турции Екатерина Караджа. — Пустые улицы и пустые магазины — следствие не только отсутствия заграничных туристов, но и спад местного туризма. Школы в Турции в этом году закрываются поздно — 26 июня, поэтому турецкие туристы еще не отправились в отпуск. Основные туристические месяцы в Турции — июль и август, поэтому стоит делать выводы по прошествии этих месяцев».

«Предпочитают более дорогие объекты»

С другой стороны, если говорить о стоимости отдыха, то Турция для россиян пока остается одним из самых доступных зарубежных пляжных направлений.

«Укрепление рубля в значительной степени компенсировало рост цен, — подчеркивает Воскан Арзуманов. — Наиболее востребованным продуктом остаются пятизвездочные отели с системой " всё включено " , туры продолжительностью 9–10 ночей. Сегодня средний чек такого отдыха для семьи из двух взрослых и одного ребенка составляет порядка 220–240 тысяч рублей за полный пакет на всех участников».

Отдых в Турции уже перестал быть по карману студентам Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

По данным «Интуриста», в этом году средний чек по Турции вырос на 13%. Если рассматривать по звездности отелей на неделю за двух человек, то ситуация выглядит так:

отели 3* — 765 долларов, подорожание на 8%;

отели 4* — 963 доллара, подорожание на 13%;

отели 5* — 1350 долларов, подорожание на 14%.

«При этом россияне отдают предпочтение более дорогим объектам размещения — уровень 5*, — подчеркивает руководитель отдела PR туроператора Anex, эксперт Российского союза туриндустрии Виктория Худаева. — С открытием полетной программы до Измира увеличился турпоток на курорты Кушадасы и Дидима. Кроме того, в топе спроса популярные курорты Анталийского побережья и Бодрум».

Если говорить о классическом семейном пляжном отдыхе «2 взрослых + 1–2 ребенка» на неделю, сейчас по Турции стартовые предложения — от 180–220 тысяч рублей за тур на семью в отель средней категории.

Комфортный отдых в Турции нынче дорогой Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

«Комфортный уровень, где не придется экономить на всём, — 250–350 тысяч рублей на семью, в зависимости от отеля и вылета, — говорит Оксана Велигодская. — Это усредненные цифры: конкретный чек сильно зависит от города вылета, дат и категории отеля. Но для многих семей это уже сумма, которую начинают сравнивать с альтернативами, и здесь как раз включается перераспределение спроса».

«Мальдивы и Сейшелы как альтернатива Турции»

Эксперты туриндустрии заявляют, что в последние годы усиливается интерес к внутреннему туризму. Москвичи всё чаще стали ездить в Карелию, Калининград, Краснодарский край, Кавказские Минводы, Дагестан, Мурманскую область, на Алтай и Байкал.

Курорты Байкала хоть и не могут похвастать анимацией и all inclusive, но оттянули туристический поток Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

«Люди всё чаще выбирают море или природу внутри страны вместо зарубежного перелета. Часть спроса уходит в Абхазию и Белоруссию, где въезд по внутреннему паспорту, проще логистика, — говорит Оксана Велигодская. — Те, кто раньше смотрел только на Турцию, сейчас готовы рассматривать Вьетнам, Египет, Тунис. Очень все ждали снятия ограничений на перелеты в страны Ближнего Востока, несмотря на то, что сейчас там не сезон».

Перераспределение спроса отпускных маршрутов у россиян действительно происходит.

«В более доступном ценовом сегменте конкуренцию Турции составляют Египет и Китай», — добавляет Воскан Арзуманов.

В премиальном сегменте часть туристов рассматривает Мальдивы и Сейшельские острова как альтернативу отдыху в Турции. Разница в стоимости между отдыхом в дорогих турецких отелях и премиальными островными курортами уже не выглядит значительной. Воскан Арзуманов

«За последние годы многие отели Мальдив и Сейшел значительно адаптировали свой продукт именно под запросы туристов из России: появились отели с системой " всё включено " , а уровень сервиса и набор предоставляемых услуг уже сопоставим с лучшими турецкими отелями».

А вы куда поедете этим летом? На юг России В Турцию В Египет или Дубай Выбираю пляжи Юго-Восточной Азии Запланировал экскурсионный маршрут по России Максимум на дачу Какой отдых? Буду работать Свой вариант — напишу в комментариях