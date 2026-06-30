Сравнялась по цене с Мальдивами: почему курорты Антальи теряют туристов, а бизнес — на грани выживания

Привычная Турция с ее системой «всё включено» заметно опустела без потока россиян. MSK1.RU рассказывает, почему в Анталье пляжи остались без отдыхающих и куда в итоге отправляются в отпуск туристы.
«Люди стали осторожнее»
Даже неповоротливая статистика наконец признала очевидное: Турция стала запредельно дорогой. В итоге «главный всероссийский курорт» начал стремительно терять популярность у наших отпускников. Только в Анталье за первое полугодие поток российских туристов рухнул примерно на 10%.
«Снижение турпотока действительно наблюдается, — признаёт коммерческий директор
Но причина падения популярности пляжного отдыха в Турции не только в этом.
«В начале июня море на Анталийском побережье для части туристов еще недостаточно прогрето, поэтому многие предпочитают переносить отпуск на более комфортный период — с июля по сентябрь», — считает директор по связям с общественностью туроператора «Интурист», эксперт Российского союза туриндустрии Дарья Домостроева.
Падение спроса на курортах Антальи и Аланьи подтверждают и сами турецкие отельеры.
«По туристам нашего агентства не скажу, что Турция обвалилась. Запросы есть, просто люди стали осторожнее, — рассказала руководитель туристического агентства
Из-за дефицита туристов в Аланье уже закрываются магазины и кафе, а местные бизнесмены в соцсетях вовсю жалуются на отсутствие покупателей. Отельеры же готовы снижать цены.
«Действительно, Турция сейчас переживает спад в туризме, и главная причина — высокие цены, — объясняет эксперт по Турции Екатерина Караджа. — Пустые улицы и пустые магазины — следствие не только отсутствия заграничных туристов, но и спад местного туризма. Школы в Турции в этом году закрываются поздно — 26 июня, поэтому турецкие туристы еще не отправились в отпуск. Основные туристические месяцы в Турции — июль и август, поэтому стоит делать выводы по прошествии этих месяцев».
«Предпочитают более дорогие объекты»
С другой стороны, если говорить о стоимости отдыха, то Турция для россиян пока остается одним из самых доступных зарубежных пляжных направлений.
«Укрепление рубля в значительной степени компенсировало рост цен, — подчеркивает Воскан Арзуманов. — Наиболее востребованным продуктом остаются пятизвездочные отели с системой
По данным «Интуриста», в этом году средний чек по Турции вырос на 13%. Если рассматривать по звездности отелей на неделю за двух человек, то ситуация выглядит так:
отели 3* — 765 долларов, подорожание на 8%;
отели 4* — 963 доллара, подорожание на 13%;
отели 5* — 1350 долларов, подорожание на 14%.
«При этом россияне отдают предпочтение более дорогим объектам размещения — уровень 5*, — подчеркивает руководитель отдела PR туроператора Anex, эксперт Российского союза туриндустрии Виктория Худаева. — С открытием полетной программы до Измира увеличился турпоток на курорты Кушадасы и Дидима. Кроме того, в топе спроса популярные курорты Анталийского побережья и Бодрум».
Если говорить о классическом семейном пляжном отдыхе «2 взрослых + 1–2 ребенка» на неделю, сейчас по Турции стартовые предложения — от 180–220 тысяч рублей за тур на семью в отель средней категории.
«Комфортный уровень, где не придется экономить на всём, — 250–350 тысяч рублей на семью, в зависимости от отеля и вылета, — говорит Оксана Велигодская. — Это усредненные цифры: конкретный чек сильно зависит от города вылета, дат и категории отеля. Но для многих семей это уже сумма, которую начинают сравнивать с альтернативами, и здесь как раз включается перераспределение спроса».
«Мальдивы и Сейшелы как альтернатива Турции»
Эксперты туриндустрии заявляют, что в последние годы усиливается интерес к внутреннему туризму. Москвичи всё чаще стали ездить в Карелию, Калининград, Краснодарский край, Кавказские Минводы, Дагестан, Мурманскую область, на Алтай и Байкал.
«Люди всё чаще выбирают море или природу внутри страны вместо зарубежного перелета. Часть спроса уходит в Абхазию и Белоруссию, где въезд по внутреннему паспорту, проще логистика, — говорит Оксана Велигодская. — Те, кто раньше смотрел только на Турцию, сейчас готовы рассматривать Вьетнам, Египет, Тунис. Очень все ждали снятия ограничений на перелеты в страны Ближнего Востока, несмотря на то, что сейчас там не сезон».
Перераспределение спроса отпускных маршрутов у россиян действительно происходит.
«В более доступном ценовом сегменте конкуренцию Турции составляют Египет и Китай», — добавляет Воскан Арзуманов.
В премиальном сегменте часть туристов рассматривает Мальдивы и Сейшельские острова как альтернативу отдыху в Турции. Разница в стоимости между отдыхом в дорогих турецких отелях и премиальными островными курортами уже не выглядит значительной.
«За последние годы многие отели Мальдив и Сейшел значительно адаптировали свой продукт именно под запросы туристов из России: появились отели с системой
А вы куда поедете этим летом?
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