Самый богатый должник в мире поневоле: клиенту банка заблокировали карту и повесили долг в 888 триллионов

На кредитную карту наложили арест из-за невероятного долга Источник: Дарья Селенская, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)

Работник крупной промышленной компании внезапно стал триллионером. Он оформил кредитную карту, а на следующий день обнаружил, что задолжал астрономическую сумму — 888 триллионов рублей. В банке, по его словам, ссылались на ограничения то от приставов, то от налоговой. При этом продолжали начислять проценты за пользование заблокированной картой. Подробности, комментарии сторон и советы юриста — в материале наших коллег из 74.RU.

«Кредитом не воспользовался, но плачу за него по 20 тысяч в месяц»

Житель Южного Урала уже третий месяц оплачивает долг по карте, которой даже не успел воспользоваться. Сумма виртуального ареста на его счете в 20 раз больше расходов бюджета Российской Федерации, запланированного на 2026 год.

Источник: читатель 74.RU

«Весной у меня был такой момент в жизни: нужны деньги. А тут всё реклама кредитов мелькала. Воспользовался предложением и в начале апреля взял кредит на 100 тысяч рублей в МТС Банке. Подписал договор, оформил карту. Пришла эсэмэска: можете пользоваться. Я пошел в магазин, карту подношу, а у меня — раз — высвечивается сообщение о том, что истек срок действия», — рассказал свою историю Игорь.

Он тут же позвонил в банк. Оператор создал заявку и пообещал исправить проблему. По словам Игоря, через полчаса пришло сообщение, что всё в порядке. Однако воспользоваться картой опять не удалось. На следующий день он зашел в личный кабинет и обнаружил новую запись: «Действует арест». Также там высветилась сумма долга — те самые 888 триллионов рублей.

Затем, по словам Игоря, началось его общение с операторами горячей линии банка: звонки — заявки — просьбы подождать — отсутствие результата.

Источник: читатель 74.RU

«В одном документе пишут, что запрет от приставов, в другом — от налоговой. Конечно, были и раньше у меня кредиты, но я всё вернул, невыплаченных нет, — продолжил он. — Сходил к приставам. Они смотрят на меня: „Мы на вас ничего не подавали“. Зашел в онлайн-кабинет ФНС: по налогам я чистый. Сделал на всякий случай запрос на справки. Мне девушка из налоговой перезвонила, посмотрела по компьютеру: „У нас на вас ничего нет, сходите к приставам“. Отвечаю, что уже был там, меня к вам отправили».

Источник: читатель 74.RU

Полученные от ФНС справки Игорь, по его словам, пересылал в банк, там их регистрировали и вновь отправляли клиента к приставам. При этом номер постановления / документа налоговой службы не уточняли, уверяет он.

«Второй месяц не могу найти концы. До сих пор карта не действует. Кредитом не воспользовался, а плачу за него по 20 тысяч в месяц», — посетовал Игорь.

Откуда триллионы?

Редакция 74.RU попросила банк, приставов и налоговиков объяснить причины блокировки карты и появления фантастической суммы в онлайн-приложении.

В пресс-службе судебных приставов журналистам сообщили, что в отношении «должника» исполнительные производства не возбуждены. И напомнили, что общедоступная информация о наличии/отсутствии исполнительных производств содержится в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.

В банке указали, что блокировка связана с решением налоговой инспекции.

«Банк устанавливает ограничения на счет клиента на основании информации о наличии действующих приостановлений от Федеральной налоговой службы. Согласно законодательству, при наличии действующего приостановления банк вправе открыть клиенту новый счет, приостановив по указанному счету все расходные операции до момента его отмены», — прокомментировали в пресс-службе МТС Банка.

В кредитном учреждении также объяснили, откуда взялись триллионные цифры.

«Установка ограничения на столь значимую сумму обеспечивает исполнение требований в части приостановления банком всех расходных операций по указанному счету, — указали в пресс-службе МТС Банка. — Возобновление расходных операций клиента происходит после актуализации со стороны ФНС на своем сайте (сервис „БАНКИНФОРМ“) сведений об отсутствии у клиента-налогоплательщика действующих приостановлений».

Долга нет, но претензии есть

В областном управлении ФНС 74.RU сообщили, что по состоянию на 5 июня сальдо единого налогового счета мужчины нулевое. То есть задолженности по налогам у него нет.

Сальдо единого налогового счета (ЕНС) — это разница между суммой поступивших на счет денег и начисленных налогов, сборов и обязательных платежей. Если на счету есть переплата, сальдо положительное. Если есть долг перед бюджетом, то сальдо отрицательное и нужно погасить долги.

Однако претензии к герою материала у налоговиков остались. Как выяснилось, они связаны с давними налоговыми декларациями: «В период с 30 мая 2016-го по 5 июля 2017 года гражданин являлся индивидуальным предпринимателем. Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств вынесены налоговым органом в связи с непредставлением гражданином налоговых деклараций в течение 20 дней по истечении установленного срока их представления».

Для отмены блокировки операций по счетам необходимо представить те самые декларации в налоговую, посоветовали в ведомстве.

«В случае представления налоговых деклараций ограничения на счетах будут сняты в срок, предусмотренный статьей 76 кодекса», — уточнили в ведомстве.

Почему владельцу заблокированной карты в ФНС сразу не смогли объяснить суть претензий — вопрос открытый.

Советы юриста: что делать, если заблокировали карту

Банк обязан объяснить клиенту основание блокировки, но налоговая служба формально может приостановить операции по счету без предварительного уведомления клиента, отмечают эксперты.

«Поэтому требование назвать конкретный номер постановления/приказа нужно направлять в банк и в ФНС одновременно, — отметил управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. — Ежемесячные платежи по кредиту можно оспорить при доказанном отсутствии возможности платить по вине банка/третьих лиц и при подтверждении ошибочной блокировки (возможен возврат штрафов и исправление кредитной истории).

Что делать и на чем основываться:

Попросите в банке письменное объяснение причины блокировки и ссылку на документ (номер, дата и орган). Банк обязан предоставить клиенту информацию о воздействии на его договор и счет; если отказывают, оформляйте письменный запрос и сохраняйте копии. Одновременно проверьте сервисы ФНС (информирование банков / сервис разблокировки) по БИК банка и ИНН — через них можно узнать приостановления и реквизиты решений.

Если банк блокирует карту по сообщению ФНС, но не предоставляет номер постановления, направьте официальный запрос в ФНС с просьбой подтвердить наличие/отсутствие приостановления и прислать реквизиты. Результат пригодится для жалоб и суда.

Оспаривайте списания по кредиту

Если вы не могли распоряжаться картой и платеж по кредиту всё равно списывали, соберите доказательства: копии запросов в банк и ФНС, справки из ФНС/ФССП об отсутствии задолженностей, выписки по счету, заявление о блокировке. На их основе требуйте у банка отмены штрафов/неустоек и возврата списанных сумм.

При отказе подавайте жалобу в Банк России и иск в суд (шансы выше при доказанной ошибочной блокировке и при подтверждении, что вы пытались исполнить обязательства другим способом).

«Параллельно можно попросить банк исправить данные в кредитной истории или через суд потребовать снятия негативной записи, если просрочки появились не по вашей вине», — добавил Алексей Головченко.

Напомним, в мае клиентке банка заблокировали банковскую карту из-за виртуального долга в триллион рублей.