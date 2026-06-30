Подлетела толпа: в Ярославле произошла уличная драка. Видео

В Ярославле произошла удичная драка Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле произошла драка на улице Академика Колмогорова во Фрунзенском районе.

В соцсетях разместили видео происшествия. На кадрах видно, что два мужчины о чем-то разговаривают, затем один из них толкает второго в плечо. В этот момент подлетела еще толпа мужчин, один из которых набросился на того, которого толкнули. Пострадавший дал отпор, завязалась драка.

Интересно, что остальные собравшиеся окружили дерущихся, но не останавливали их и не вмешивались в потасовку. Только через некоторое время к месту происшествия подошли еше люди, но на этом видео обрывается.

«На место драки сбежалось много людей — налет был прекращен, после чего виновник и группа поддержки удалилась. Мужчине разбили лицо, вроде как сотрясение», — так описала последствия происшествия свидетель в группе «Жесть Ярославль».

Видео потасовки выложили в соцсетях Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В полиции порталу 76.RU, сообщили, что по факту драки проводится проверка.

В посте о потасовке также было указано, что за несколько часов до нее произошел еще один конфликт во Фрунзенском районе — в пункте выдачи на улице Лескова.

«Была шокирована увиденным. Сотрудник пункта выдачи кинул тяжелую коробку в спину мужчине с годовалым ребенком на руках. После этого всячески угрожал расправой. Был в неадекватном состоянии», — рассказали в посте.