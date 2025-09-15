НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

ю-в.

 764мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Что сейчас с рыбинским маньяком
Что с бизнесами Блиновской
Ярославец появился в шоу «Титаны»
Ярославский бренд покорил Россию
Самые красивые деревни России
«Локомотив» проиграл «Нефтехимику»
Пожар в кафе
Гуляем по заброшенному заводу
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Дороги и транспорт Трамвайная концессия Когда в Ярославле запустят новые трамваи: точное время

Когда в Ярославле запустят новые трамваи: точное время

Публикуем данные властей

330
Когда начнут ходить трамваи в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда начнут ходить трамваи в Брагине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда начнут ходить трамваи в Брагине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля запустят трамвайное движение. По данным регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, электротранспорт начнет курсировать в городе 15 сентября в 16:00.

Трамваи запустят по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича в Дзержинском районе.

«Первый рейс трамвайного маршрута № 5К „ЯМЗ“ — „Больница № 9“ отправится в районе 16:00 от разворотного кольца на улице Бабича. Следующие рейсы будут выполняться согласно расписанию», — сообщили в Минтрансе.

Напомним, с 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по концессии. По договору, подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых трамваев.

Концессионное соглашение правительство региона заключило с компанией «Мовиста Регионы Ярославль» в 2022 году. Согласно документу, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Работы начались с Дзержинского района. Здесь начали заменять трамвайные пути. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 15 февраля 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил, что трамваи по всему городу начнут курсировать к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо планируется завершить к середине 2027-го.

Вы ездите на трамваях?

Да
Иногда
Нет
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Трамвай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
А что такое фейк? Кто-то может рассказать на основе закона?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление