Когда в Ярославле запустят новые трамваи: точное время

Когда начнут ходить трамваи в Брагине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля запустят трамвайное движение. По данным регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, электротранспорт начнет курсировать в городе 15 сентября в 16:00.

Трамваи запустят по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича в Дзержинском районе.

«Первый рейс трамвайного маршрута № 5К „ЯМЗ“ — „Больница № 9“ отправится в районе 16:00 от разворотного кольца на улице Бабича. Следующие рейсы будут выполняться согласно расписанию», — сообщили в Минтрансе.

Напомним, с 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по концессии. По договору, подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых трамваев.

Концессионное соглашение правительство региона заключило с компанией «Мовиста Регионы Ярославль» в 2022 году. Согласно документу, компания должна модернизировать трамвайное хозяйство, а затем в течение 20 лет сможет его эксплуатировать и получать прибыль.

Работы начались с Дзержинского района. Здесь начали заменять трамвайные пути. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 15 февраля 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил, что трамваи по всему городу начнут курсировать к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо планируется завершить к середине 2027-го.