Выплаты даже после смерти: какие почетные награды могут получить жители Ярославля

Доска почета в парке Мира в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

8 июня в мэрии Ярославля присвоили почетные награды экс-мэру и действующему директору Музея истории города Ярославля имени В. Г. Извекова Александру Нечаеву и гендиректору ООО «Волга-тур» Юлии Скороходовой. Их решили наградить знаком города Ярославля III степени. Правда, на доске почета в парке Мира их портреты не появятся.

«На Доску Почета города Ярославля заносятся портреты победителей городского конкурса „Человек труда сила, надежда и доблесть Ярославля“ в номинациях „Лучшие работники города“, „Лучшие молодые специалисты города“», — объяснил редакции 76.RU первый заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Как попасть на Доску Почета

В мэрии дополнили, что доску почета обновляли в 2026 году. С каждым годом она будет пополняться, а пока на ней размещены портреты 36 человек.

Так доска почета выглядит сейчас Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Победители конкурса определяются ежегодно в соответствии с Положением о городском конкурсе „Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля“. Следовательно, Доска Почета города Ярославля будет обновляться после подведения итогов очередного конкурса», — отметили власти.

Как сообщили в мэрии, финансирование по изготовлению и размещению портретов победителей осуществляется за счет средств городского бюджета в соответствии с муниципальным контрактом и в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городе Ярославле».

Какие почетные награды существуют в Ярославле

Всего в Ярославле есть три почетные награды:

звание «Почетный гражданин города Ярославля»;

знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»;

Почетный Знак города Ярославля.

К юбилею города в 2010 году власти также предусмотрели отдельную награду «За подготовку к 1000-летию города Ярославля». Существуют и иные награды за отдельные заслуги. Например, можно получить грамоту или даже премию за вклад в развитие города.

«В настоящее время в Ярославле учреждено четыре нагрудных знака за заслуги в отдельных областях жизнедеятельности города Ярославля: нагрудный знак за заслуги в развитии образования Ярославля, нагрудный знак за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства Ярославля, нагрудный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта Ярославля, нагрудный знак за заслуги в развитии культуры города Ярославля», — дополнил первый заммэра Вячеслав Гаврилов.

Плюсом к награде за заслуги в отдельных областях выплачивается разовое поощрение — 5000 рублей.

Что получают в Ярославле за почетные награды Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выплаты обладателям почетных наград

Почетный гражданин города Ярославля

На такое гордое звание претендуют ярославцы, которые достигли успеха в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и его жителям.

Получить звание не так уж и просто. В муниципалитете выбирают одного горожанина раз в год. К почетному званию полагается денежная награда — 50 000 рублей.

При выходе на пенсию:

ежемесячное материальное обеспечение в размере 55% от должностного оклада мэра города Ярославля;

компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении на территории Ярославской области (один раз в год) в размере, не превышающем пятикратной величины прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области на текущий год.

Прожиточный минимум в Ярославской области в 2026 году составляет 18 939 рублей.

После смерти:

за счет средств бюджета города осуществляется возмещение расходов, связанных с проведением работ по изготовлению и установке надгробия (при представлении подтверждающих документов), лицу, осуществившему указанные расходы, на сумму не более 100 000 рублей;

изготовление и установка мемориальной доски на доме, где проживал Почетный гражданин города Ярославля, в порядке, установленном муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля, на сумму не более 20 000 рублей;

его супругу (супруге), не вступившим в новый брак, выплачивается ежемесячное пособие в размере 25% от ежемесячного материального обеспечения, назначенного лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Ярославля».

Доска почета появилась в парке в начале марта 2026 года Источник: Александр Куренной / 76.RU

Знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»

На такую награду могут рассчитывать те, кто принес городу пользу в развитии промышленности, строительства, транспорта, образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта. Также учитываются успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом и его жителями, награжденные городскими наградами, за исключением благодарственных писем, городских премий и городских стипендий.

Присвоением награды также занимаются в муниципалитете. Власти ежегодно награждают не более трех граждан. Денежная награда, полагающаяся к званию, — 35 000 рублей.

При выходе на пенсию:

ежемесячное материальное обеспечение в размере 30% от должностного оклада мэра города Ярославля;

компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении на территории Ярославской области (один раз в два календарных года) в размере, не превышающем пятикратной величины прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области на текущий год.

После смерти:

супругу (супруге), не вступившим в новый брак, выплачивается ежемесячное пособие в размере 25% от ежемесячного материального обеспечения, назначенного лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

На реализацию проекта с доской почета из городского бюджета выделили 28,8 миллиона рублей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почетный Знак города Ярославля

Такую награду присуждают за многолетний добросовестный труд и личный вклад в различных областях жизни города Ярославля. Например, за развитие местного самоуправления, ветеранского и профсоюзного движений, межнациональных отношений, за возрождение и сохранение исторического наследия, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, активную общественную, благотворительную и волонтерскую деятельность, меценатство, за мужество, героизм и иные заслуги перед городом Ярославлем.

У такой награды есть три степени. Для каждой предусмотрены свои денежные вознаграждения.

Почетный Знак города Ярославля III степени — 10 000 рублей;

Почетный Знак города Ярославля II степени — 15 000 рублей;

Почетный Знак города Ярославля І степени — 20 000 тысяч рублей.

Проект доски почета и благоустройства территории около нее выполнила ярославская компания «Архитектон» Источник: Александр Куренной / 76.RU

А в дальнейшем степень роли уже не играет, бонусы уравниваются.

При выходе на пенсию:

ежемесячное материальное обеспечение в размере 30% от должностного оклада мэра города Ярославля;

компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении на территории Ярославской области (один раз в два календарных года) в размере, не превышающем пятикратной величины прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области на текущий год.

Напомним, в Ярославле хотят установить еще одну доску почета. В феврале 2026 года власти объявили конкурс на лучший дизайн-проект. Заявки принимались до 22 марта. На сайте ярославских профсоюзов уточняется, что на доске почета в Парке 1000-летия собираются разместить портреты 24 жителей области.