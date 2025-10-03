Зачем новые трамвайные пути в Ярославле обкладывают бетонными плитами: ответ Минтранса

В Ярославле на новые трамвайные пути кладут бетонные плиты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

15 сентября в Дзержинском районе Ярославля на участке от больницы № 9 открылось после ремонта путей трамвайное движение. Правда, из-за реконструкции следующих отрезков сейчас электротранспорт по маршруту № 5д ходит только до трамвайного депо (маршруты № 1, 6, 7 временно закрыли).

При этом вдоль трамвайных линий в Брагине продолжает кипеть работа. Здесь по-прежнему можно встретить дорожных рабочих с инструментом в руках.

«Ведутся работы по благоустройству отремонтированного участка от трамвайного депо до больницы № 9. В осенний период они будут завершены», — пояснили нам в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Особый интерес у жителей вызывает то, что между рельсами на отремонтированном участке укладывают бетонные плиты. Люди задаются вопросом: зачем? До ремонта никаких плит на трамвайных путях не было.

«Установка плит необходима для повышения безопасности движения, увеличения срока службы путей, снижения уровня вибрации при движении транспорта. Кроме того, плиты обеспечивают удобный доступ к рельсам и шпалам при эксплуатации, защищают межрельсовое пространство от мусора и прорастания травы, значительно упрощают уборку снега в зимний период. Помимо функционального назначения использование бетонных плит способствует улучшению внешнего вида городской инфраструктуры», — прокомментировали в Минтрансе.

Плиты уложены не на всех участках Укладка продолжается Специалисты считают, что плиты помогут увеличить срок службы путей

Напомним, масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводятся с 2023 года. Ответственна за модернизацию компания «Мовиста регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору, подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Работы начались с Дзержинского района.