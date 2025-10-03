НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зачем новые трамвайные пути в Ярославле обкладывают бетонными плитами: ответ Минтранса

Зачем новые трамвайные пути в Ярославле обкладывают бетонными плитами: ответ Минтранса

И что за работы продолжаются на открытом для движения участке в Брагине

434
В Ярославле на новые трамвайные пути кладут бетонные плиты

В Ярославле на новые трамвайные пути кладут бетонные плиты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 сентября в Дзержинском районе Ярославля на участке от больницы № 9 открылось после ремонта путей трамвайное движение. Правда, из-за реконструкции следующих отрезков сейчас электротранспорт по маршруту № 5д ходит только до трамвайного депо (маршруты № 1, 6, 7 временно закрыли).

При этом вдоль трамвайных линий в Брагине продолжает кипеть работа. Здесь по-прежнему можно встретить дорожных рабочих с инструментом в руках.

«Ведутся работы по благоустройству отремонтированного участка от трамвайного депо до больницы № 9. В осенний период они будут завершены», — пояснили нам в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Особый интерес у жителей вызывает то, что между рельсами на отремонтированном участке укладывают бетонные плиты. Люди задаются вопросом: зачем? До ремонта никаких плит на трамвайных путях не было.

«Установка плит необходима для повышения безопасности движения, увеличения срока службы путей, снижения уровня вибрации при движении транспорта. Кроме того, плиты обеспечивают удобный доступ к рельсам и шпалам при эксплуатации, защищают межрельсовое пространство от мусора и прорастания травы, значительно упрощают уборку снега в зимний период. Помимо функционального назначения использование бетонных плит способствует улучшению внешнего вида городской инфраструктуры», — прокомментировали в Минтрансе.

Плиты уложены не на всех участках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плиты уложены не на всех участках

Укладка продолжается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Укладка продолжается

Специалисты считают, что плиты помогут увеличить срок службы путей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Специалисты считают, что плиты помогут увеличить срок службы путей

1 из 3

Плиты уложены не на всех участках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, масштабные работы по реконструкции трамвайного хозяйства в Ярославле проводятся с 2023 года. Ответственна за модернизацию компания «Мовиста регионы Ярославль», с которой правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение.

По договору, подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода), а также трамвайное депо. Кроме того, вместо старых трамваев по городу должны пустить 47 новых. Работы начались с Дзержинского района.

В июне 2025 года генеральный директор «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин заявил, что полностью обновить трамвайные пути в городе планируют к концу 2026 года, а реконструкцию трамвайного депо завершат к середине 2027-го

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Ремонт
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Давно пора обособлять трамвайные пути от остальных участников движения
Читать все комментарии
