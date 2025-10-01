На ярославском НПЗ вспыхнул техногенный пожар: что это такое

Пожар на ярославском НПЗ назвали техногенным Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Утром 1 октября на ярославском НПЗ вспыхнул пожар. Сообщение о нем на пульт спецслужб поступило в 06:28. В 10:35 появилась информация от компании «Славнефть-ЯНОС» о том, что ЧП ликвидировано и завод продолжил работу. Пострадавших среди людей нет.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евравев пояснял, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

Мы запросили у МЧС, что означает эта формулировка.

«Техногенный пожар — это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов», — ответили порталу 76.RU в МЧС по Ярославской области.

Все обстоятельства ЧП предстоит установить дознавателям МЧС России.

Кстати, управление Роспотребнадзора по Ярославской области организовало отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в районе нефтеперерабатывающего завода. Качество воздуха проверяют на улице Калинина в Ярославле, в поселке Щедрино, деревнях Бегоулево и Спицино.