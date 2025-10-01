НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле начался пожар на территории НПЗ. Видео

В Ярославле начался пожар на территории НПЗ. Видео

Первые данные от властей

13 706
В Ярославле начался пожар на территории НПЗ | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле начался пожар на территории НПЗ | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле начался пожар на территории НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Над городом в районе Московского проспекта поднялся гигантский столб дыма.

«В 06:28 поступило сообщение о загорании. К месту пожара высланы силы и средства согласно расписанию выезда. Информация уточняется», — указано в оперативной информации на сайте МЧС.

Очевидцы в соцсетях делятся кадрами ЧП.

Утром 1 октября загорелся ярославский НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

«Огромнейший столб огня. Мы ехали с закрытыми окнами, страшно их было открывать», — поделилась в беседе с 76.RU очевидица.

Губернатор Ярославской области сообщил, что ЧП не связано с атакой БПЛА.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаила Евраева.

Все подробности о ЧП мы публикуем в онлайн-трансляции.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
12
Гость
44 минуты
Пожар не связан с БПЛА, а повышение НДС не повысит цены, а повышение утильсбора не приведет к подорожанию автомобилей...
Гость
48 минут
Чем дальше в лес тем больше дров.
Читать все комментарии
