«Ранг пожара № 3»: что происходит на месте возгорания на ярославском НПЗ

Об этом сообщили в региональном МЧС

«Ранг пожара № 3»: что происходит на месте возгорания на ярославском НПЗ

Об этом сообщили в региональном МЧС

302
В МЧС сообщили о локализации пожара на ярославском НПЗ

Источник: МЧС Ярославской области / Telegram, Алена Троицкая / 76.RU

В МЧС сообщили о локализации пожара на ярославском НПЗ

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram, Алена Троицкая / 76.RU

В МЧС по Ярославской области сообщили, что происходит на месте пожара на ярославском НПЗ. Актуальную информацию управление выдало в 9:34 1 октября.

«Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг был повышен до № 3. В 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара», — сообщил начальник главного управления МЧС по Ярославской области Вадим Андямов.

Он добавил, что на месте ЧП работают 98 специалистов и 32 единицы техники. Тушение в настоящее время продолжается.

По информации МЧС России, у каждого пожара свой ранг: 1, 1-БИС, 2, 3, 4, 5. Номер указывает на его сложность и определяет, в частности, необходимое для тушения количество пожарных расчетов МЧС России. Чем больше номер, тем выше класс пожарной опасности.

В управлении пояснили, что все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

В МЧС рассказали актуальную информацию о пожаре на ярославском НПЗ

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

