«Двум потребовалась медпомощь»: во время пожара в Ярославле спасли пять человек

В пожаре в Ярославле пострадали два человека Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Во время пожара на улице Батова, 12 в Дзержинском районе Ярославля 30 сентября пожарные спасли пять человек. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Двум людям потребовалась медицинская помощь. К сожалению, при пожаре погибла собака», — рассказали в спасатели.

Полностью ликвидировать возгорание в квартире на девятом этаже удалось в 12:25 — спустя полтора часа после того, как спасателям поступило сообщение о происшествии. По оперативным данным МЧС, огонь уничтожил кухонные принадлежности и мебель на площади 20 квадратных метров. Стены и потолок закоптило на 35 квадратных метрах.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России. Проводится проверка», — рассказали в Министерстве.

Дым валил из окон квартиры на девятом этаже Источник: Арина Саханда

Во время пожара жильцов дома эвакуировали из подъезда. Очевидцы рассказывали, что на место приезжали медики скорой помощи.