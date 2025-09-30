«Двум потребовалась медпомощь»: во время пожара в Ярославле спасли пять человек

Во время пожара на улице Батова, 12 в Дзержинском районе Ярославля 30 сентября пожарные спасли пять человек. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
«Двум людям потребовалась медицинская помощь. К сожалению, при пожаре погибла собака», — рассказали в спасатели.
Полностью ликвидировать возгорание в квартире на девятом этаже удалось в 12:25 — спустя полтора часа после того, как спасателям поступило сообщение о происшествии. По оперативным данным МЧС, огонь уничтожил кухонные принадлежности и мебель на площади 20 квадратных метров. Стены и потолок закоптило на 35 квадратных метрах.
«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России. Проводится проверка», — рассказали в Министерстве.
Во время пожара жильцов дома эвакуировали из подъезда. Очевидцы рассказывали, что на место приезжали медики скорой помощи.
Еще один пожар произошел 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе. Во время ЧП, по словам соседей, 53-летняя женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня. Она получила множественные переломы и скончалась.