«Двум потребовалась медпомощь»: во время пожара в Ярославле спасли пять человек

«Двум потребовалась медпомощь»: во время пожара в Ярославле спасли пять человек

В МЧС озвучили подробности ЧП

903
В пожаре в Ярославле пострадали два человека

В пожаре в Ярославле пострадали два человека

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Во время пожара на улице Батова, 12 в Дзержинском районе Ярославля 30 сентября пожарные спасли пять человек. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Двум людям потребовалась медицинская помощь. К сожалению, при пожаре погибла собака», — рассказали в спасатели.

Полностью ликвидировать возгорание в квартире на девятом этаже удалось в 12:25 — спустя полтора часа после того, как спасателям поступило сообщение о происшествии. По оперативным данным МЧС, огонь уничтожил кухонные принадлежности и мебель на площади 20 квадратных метров. Стены и потолок закоптило на 35 квадратных метрах.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России. Проводится проверка», — рассказали в Министерстве.

Дым валил из окон квартиры на девятом этаже

Источник:

Арина Саханда

Во время пожара жильцов дома эвакуировали из подъезда. Очевидцы рассказывали, что на место приезжали медики скорой помощи.

Еще один пожар произошел 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе. Во время ЧП, по словам соседей, 53-летняя женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня. Она получила множественные переломы и скончалась.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Эвакуация
Комментарии
1
Инженер1
1 час
Полтора часа тушить пожар на 20 кв. м?????
Читать все комментарии
