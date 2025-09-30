НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Жильцов эвакуировали: в Ярославле начался пожар в десятиэтажке. Видео

Жильцов эвакуировали: в Ярославле начался пожар в десятиэтажке. Видео

Первые подробности от МЧС

1 851
В Ярославле начался пожар в десятиэтажке | Источник: Арина Саханда В Ярославле начался пожар в десятиэтажке | Источник: Арина Саханда

В Ярославле начался пожар в десятиэтажке

Источник:

Арина Саханда

Утром 30 сентября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Спасатели выехали на сообщение о возгорании на улице Батова, 12. Там расположен десятиэтажный жилой дом.

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что жильцов десятиэтажки эвакуировали.

«По предварительной информации была проведена локализация, а затем ликвидация открытого горения. Площадь пожара 20 квадратных метров», — рассказали спасатели.

Читатель 76.RU прислал видео с места ЧП. На записи видно, что клубы черного дыма валят из окон квартиры на девятом этаже.

На место приехали пожарные

Источник:

Арина Саханда

Жильцов многоэтажки вывели из квартир | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comЖильцов многоэтажки вывели из квартир | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Жильцов многоэтажки вывели из квартир

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали медики.

«На место прибыла скорая», — говорится в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Еще один пожар произошел 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2. Во время ЧП, по словам соседей, 53-летняя женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня. Она получила множественные переломы и скончалась.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
