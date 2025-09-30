Жильцов эвакуировали: в Ярославле начался пожар в десятиэтажке. Видео

Утром 30 сентября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Спасатели выехали на сообщение о возгорании на улице Батова, 12. Там расположен десятиэтажный жилой дом.
В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что жильцов десятиэтажки эвакуировали.
«По предварительной информации была проведена локализация, а затем ликвидация открытого горения. Площадь пожара 20 квадратных метров», — рассказали спасатели.
Читатель 76.RU прислал видео с места ЧП. На записи видно, что клубы черного дыма валят из окон квартиры на девятом этаже.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали медики.
«На место прибыла скорая», — говорится в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».
Еще один пожар произошел 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2. Во время ЧП, по словам соседей, 53-летняя женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от огня. Она получила множественные переломы и скончалась.