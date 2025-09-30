Жильцов эвакуировали: в Ярославле начался пожар в десятиэтажке. Видео

В Ярославле начался пожар в десятиэтажке Источник: Арина Саханда

Утром 30 сентября в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Спасатели выехали на сообщение о возгорании на улице Батова, 12. Там расположен десятиэтажный жилой дом.

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что жильцов десятиэтажки эвакуировали.

«По предварительной информации была проведена локализация, а затем ликвидация открытого горения. Площадь пожара 20 квадратных метров», — рассказали спасатели.

Читатель 76.RU прислал видео с места ЧП. На записи видно, что клубы черного дыма валят из окон квартиры на девятом этаже.

На место приехали пожарные Источник: Арина Саханда

Жильцов многоэтажки вывели из квартир Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на место происшествия выехали медики.

«На место прибыла скорая», — говорится в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».