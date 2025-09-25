НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Онлайн-трансляция Есть пострадавшие: в Ярославле начался крупный пожар в многоквартирном доме. Онлайн-трансляция

Есть пострадавшие: в Ярославле начался крупный пожар в многоквартирном доме. Онлайн-трансляция

Рассказываем всё, что известно о ЧП

1 185
В Ярославле произошел пожар в жилом доме | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле произошел пожар в жилом доме | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле произошел пожар в жилом доме

Источник:

читатель 76.RU

Утром 25 сентября в Ярославле начался пожар в многоквартирном доме. Пламя вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажки на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе.

В онлайн-трансляции рассказываем обо всём, что известно о ЧП.

Алина Сардекова

Пострадавшую на скорой помощи увезли в Соловьевскую больницу.

Обсудить
Алина Сардекова

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что в пожаре пострадала одна женщина. Ее возраст пока неизвестен.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с места ЧП. На одной из записей видно, что из окна квартиры выбиваются языки пламени. Возгорание тушит пожарный, которого подняли на автолестнице.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник: «Яндекс Карты»Источник: «Яндекс Карты»
Источник:

«Яндекс Карты»

Рядом с домом, где начался пожар, расположен детский сад № 241. Также неподалеку от пятиэтажки находятся два корпуса педагогического колледжа.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник:

читатель 76.RU

Читатель 76.RU прислал видео с места пожара. На записи видно, что дым клубами валит из окна на третьем этаже. Спасатели развернули автолестницу.

Обсудить
Алина Сардекова
Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramИсточник: «Жесть Ярославль» / Telegram
Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

На место ЧП приехали медики скорой помощи. Ранее спасатели сообщали, что есть информация о пострадавших.

Обсудить
Алина Сардекова

Есть пострадавшие

По данным регионального ГУ МЧС, в пожаре есть пострадавшие.

Обсудить
Алина Сардекова
Алина Сардекова
