Есть пострадавшие: в Ярославле начался крупный пожар в многоквартирном доме. Онлайн-трансляция

В Ярославле произошел пожар в жилом доме

Утром 25 сентября в Ярославле начался пожар в многоквартирном доме. Пламя вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажки на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе.

В онлайн-трансляции рассказываем обо всём, что известно о ЧП.