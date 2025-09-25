Есть пострадавшие: в Ярославле начался крупный пожар в многоквартирном доме. Онлайн-трансляция

Утром 25 сентября в Ярославле начался пожар в многоквартирном доме. Пламя вспыхнуло в одной из квартир пятиэтажки на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе.
В онлайн-трансляции рассказываем обо всём, что известно о ЧП.
Пострадавшую на скорой помощи увезли в Соловьевскую больницу.
В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что в пожаре пострадала одна женщина. Ее возраст пока неизвестен.
Очевидцы публикуют в социальных сетях видео с места ЧП. На одной из записей видно, что из окна квартиры выбиваются языки пламени. Возгорание тушит пожарный, которого подняли на автолестнице.
Рядом с домом, где начался пожар, расположен детский сад № 241. Также неподалеку от пятиэтажки находятся два корпуса педагогического колледжа.
Читатель 76.RU прислал видео с места пожара. На записи видно, что дым клубами валит из окна на третьем этаже. Спасатели развернули автолестницу.
На место ЧП приехали медики скорой помощи. Ранее спасатели сообщали, что есть информация о пострадавших.
Есть пострадавшие
По данным регионального ГУ МЧС, в пожаре есть пострадавшие.