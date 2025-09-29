НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В больнице скончалась пострадавшая в пожаре ярославна. Что об этом известно

В больнице скончалась пострадавшая в пожаре ярославна. Что об этом известно

Происшествие случилось 25 сентября

1 179
Ярославна, в квартире которой начался пожар, скончалась в больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.comЯрославна, в квартире которой начался пожар, скончалась в больнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com

Ярославна, в квартире которой начался пожар, скончалась в больнице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com

В Ярославле в больнице скончалась 53-летняя пострадавшая в пожаре в многоэтажке. ЧП случилось 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе. По информации источника 76.RU, у нее были множественные переломы. Женщина умерла 27 сентября.

Как ранее рассказали 76.RU жильцы пятиэтажки, жительница квартиры, где все случилось, спасаясь от огня выпрыгнула из окна. Её в тяжелом состоянии доставили в Соловьевскую больницу.

«27 сентября ей сделали операцию, переломаны ноги и таз», — сообщили в паблике «Благотворительный фонд „Антоновцы“» во «ВКонтакте».

Так выглядит обугленная квартира | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.comТак выглядит обугленная квартира | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com
Её сейчас освобождают от мусора и сгоревшей мебели | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.comЕё сейчас освобождают от мусора и сгоревшей мебели | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com
Дверь в квартиру вскрыли во время тушения пожара | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.comДверь в квартиру вскрыли во время тушения пожара | Источник: «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com

Соседи погибшей характеризуют ее, как добрую и отзывчивую. Она всегда была готова прийти на помощь, ухаживала за домом, высаживала цветы в клумбах.

Как ранее сообщили 76.RU в ярославском управлении МЧС, предварительно, причиной пожара стало нарушение работы электросети. Специалисты Министерства начали проверку из-за случившегося, а прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Все подробности утреннего пожара в жилой пятиэтажке на Перекопе опубликовали в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
6
Инженер1
38 минут
По инсайдерской инфе в этом доме напряжение в электросети составляет на настоящее время 250 вольт.
Гость
1 час
Соболезнуем(
Читать все комментарии
