В больнице скончалась пострадавшая в пожаре ярославна. Что об этом известно

Ярославна, в квартире которой начался пожар, скончалась в больнице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, «Благотворительный фонд „Антоновцы“» / Vk.com

В Ярославле в больнице скончалась 53-летняя пострадавшая в пожаре в многоэтажке. ЧП случилось 25 сентября в доме на улице Маланова, 14, корпус 2 в Красноперекопском районе. По информации источника 76.RU, у нее были множественные переломы. Женщина умерла 27 сентября.

Как ранее рассказали 76.RU жильцы пятиэтажки, жительница квартиры, где все случилось, спасаясь от огня выпрыгнула из окна. Её в тяжелом состоянии доставили в Соловьевскую больницу.

«27 сентября ей сделали операцию, переломаны ноги и таз», — сообщили в паблике «Благотворительный фонд „Антоновцы“» во «ВКонтакте».

Соседи погибшей характеризуют ее, как добрую и отзывчивую. Она всегда была готова прийти на помощь, ухаживала за домом, высаживала цветы в клумбах.

Как ранее сообщили 76.RU в ярославском управлении МЧС, предварительно, причиной пожара стало нарушение работы электросети. Специалисты Министерства начали проверку из-за случившегося, а прокуратура взяла ситуацию на контроль.