Россию атаковали беспилотники. Под Москвой работает ПВО, в Петербурге отменяют самолеты

ПВО работало в Московской области

В ночь на 12 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. Собрали главное о ситуации.

О сбитых беспилотниках несколько раз отчитывался мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых в Московской области, достигло девяти.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Об опасности БПЛА сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково введен план «Ковер», пассажиров предупредили, что расписание рейсов придется менять. Задержали 5 рейсов, еще 2 — отменили.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

Той же ночью в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.