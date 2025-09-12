НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Россию атаковали беспилотники. Под Москвой работает ПВО, в Петербурге отменяют самолеты

Россию атаковали беспилотники. Под Москвой работает ПВО, в Петербурге отменяют самолеты

В Калуге временно закрыли аэропорт

282
ПВО работало в Московской области | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПВО работало в Московской области | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

ПВО работало в Московской области

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 12 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. Собрали главное о ситуации.

О сбитых беспилотниках несколько раз отчитывался мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых в Московской области, достигло девяти.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.

Об опасности БПЛА сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково введен план «Ковер», пассажиров предупредили, что расписание рейсов придется менять. Задержали 5 рейсов, еще 2 — отменили.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

Той же ночью в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
