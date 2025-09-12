Россию атаковали беспилотники. Под Москвой работает ПВО, в Петербурге отменяют самолеты

В ночь на 12 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. Собрали главное о ситуации.
О сбитых беспилотниках несколько раз отчитывался мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число дронов, сбитых в Московской области, достигло девяти.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил Собянин.
Об опасности БПЛА сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково введен план «Ковер», пассажиров предупредили, что расписание рейсов придется менять. Задержали 5 рейсов, еще 2 — отменили.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.
Той же ночью в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.