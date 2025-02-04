«Всегда на вызовы выезжал смело»: Ярославль простился с погибшим в перестрелке капитаном полиции

В Ярославле похоронили погибшего капитана полиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем 4 февраля прошло прощание с погибшим в перестрелке в Ярославле капитаном полиции — 34-летним Анатолием Тутыниным.

Трагедия случилась вечером 31 января в многоквартирном доме на улице Труфанова в Дзержинском районе. Около шести вечера жильцы вызвали наряд из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом. На подмогу к патрульным выехал и командир областного батальона Анатолий Тутынин.

К приезду полицейских дебошир закрылся в квартире и отказывался идти на контакт. При попытке правоохранителей войти внутрь, преступник несколько раз выстрелил в дверь. Анатолий Тутынин получил ранение. Ответным огнем преступник был убит. Полицейского увезли в больницу, но спасти его не удалось.

В этом материале рассказываем, как в Ярославле простились с погибшим капитаном полиции.

«Парень грамотный, толковый во всех отношениях»

Гражданская панихида прошла в Доме культуры имени Добрынина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Около 11 утра 4 февраля у здания ДК имени Добрынина в Ярославле начали собираться люди на гражданскую панихиду. Сотрудники полиции, Росгвардии и других силовых структур пришли проститься с коллегой.

Многие с трудом сдерживали слезы. У погибшего Анатолия Тутынина остались жена и двое маленьких детей. В полиции он отработал более 12 лет.

— Он пришел ко мне в 2012 году на Дзержинскую роту, когда еще была рота ППС (патрульно-постовая служба. — Прим. ред.). Был молодым бойцом, пришел после армии: крепкий, красивый, здоровый спортсмен. Он при мне вырос до командира батальона, — рассказал в беседе с 76.RU Александр Кудряков, председатель ветеранской организации батальона МВД. — Я на данный момент на пенсии, но работаю вольнонаемным. Во время ремонта классов в батальоне и других дел он всегда принимал активное участие, помогал. Я думал, что он пойдет далеко. У него пробивной характер. Всегда был впереди всех.

Командир батальона, в котором работал погибший полицейский, рассказал о подопечном Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Анатолий Тутынин занимался спортом: играл в футбол, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике.

— У нас был организован футбол, я сам там играл и был капитаном взвода. Он играл за нашу команду. Буквально месяц назад, в декабре, он ездил в Рыбинск на соревнования по легкой атлетике. Не могу сказать, какое место он занял. По-моему, не призовое, но всё же, — отметил Анатолий Тутынин. — Мы с ним постоянно поддерживаем отношения. Буквально недавно у меня был день рождения, и он лично поздравил. Бывало, вместе ездили на соревнования по футболу.

Парень грамотный, толковый во всех отношениях, исполнительный. Александр Кудряков председатель ветеранской организации батальона МВД

«На вызовы выезжал смело»

В ДК имени Добрынина, где проходила гражданская панихида, было не протолкнуться. Сюда пришли десятки людей. Кому не хватило места в холле, ждали на улице своей очереди, чтобы возложить цветы к гробу.

На панихиде было сказано много добрых слов об Анатолии Тутынине. Была отмечена его отзывчивость к родным и коллегам, а также профессионализм и самоотверженность в работе.

— Он всегда на все тяжелые вызовы выезжал смело, — отметили коллеги погибшего капитана полиции.

Соболезнования через коллег передал глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. С речью на панихиде выступил мэр Ярославля Артем Молчанов, начальник УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин, заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель и коллеги Анатолия Тутынина.

Пообещали помочь семье

У Анатолия Тутынина остались жена и двое детей Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











После трагедии губернатор Ярославской области сообщил у себя в соцсетях, что регион окажет поддержку семье погибшего капитана полиции.

Как ранее в разговоре с корреспондентом 76.RU рассказал друг Анатолия Тутынина, полицейский вырос в многодетной семье в Пошехонье Ярославской области.

— Отец у Анатолия был очень уважаемый человек, преподаватель. У Анатолия еще есть младший брат и младшая сестра, — рассказал в беседе с 76.RU друг детства Анатолия Дмитрий. — Когда стали постарше, уже были в разных компаниях, но когда я его встречал, всегда с теплотой вспоминал те беззаботные детские дни.

В профессии Анатолий более 12 лет Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











Анатолий Тутынин родился 30 июня 1990 года. По данным пресс-службы ведомства, полицейский окончил Рыбинский педагогический колледж, позже МУБиНТ по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2011 год он проходил службу в Вооруженных силах РФ. В полицию Анатолий пришел работать в 2012 году. Прошел путь от полицейского до командира отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Ярославской области. По данным пресс-службы полиции, Анатолий Тутынин неоднократно направлялся в служебные командировки за пределы Ярославской области, в том числе работал на территории Северо-Кавказского региона. За годы службы Анатолий Михайлович награжден медалями «За отличие в службе» III степени, «За боевое содружество», «Участнику контртеррористической операции», «За службу на Северном Кавказе» и другими наградами.

Друзья погибшего капитана полиции отмечают, что Анатолий всегда был душой компании.

— Анатолий мне запомнился простым парнем из небольшого городка, где все друг друга знают, добрым. Помню, как он легко придумывал, во что играть дальше, когда предыдущие игры надоедали. Очень грустно от произошедшего. Сил его родителям, семье и близким, — поделился друг Анатолия Тутынина Дмитрий.

Бывший глава Пошехонья коротко прокомментировал трагедию:

Он наш, пошехонский. Скорбим всем районом. Искренние слова соболезнования родным и близким. Николай Белов экс-глава Пошехонья, ныне советник губернатора Михаила Евраева

Простились под звуки похоронного салюта

Около часа длилась гражданская панихида в ДК имени Добрынина. После трогательных прощальных слов коллег и близких траурная процессия отправилась в Храм святителя Леонтия Ростовского на отпевание. Капитан полиции был похоронен на Воинском кладбище Ярославля.

Люди собрались у ДК, чтобы попрощаться с капитаном полиции Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Похоронили Анатолия Тутынина на Воинском кладбище Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На похоронах организовали военный оркестр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прощались с капитаном полиции под звуки похоронного салюта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Десятки людей пришли на кладбище, чтобы проводить капитана полиции Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









