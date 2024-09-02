Пепелище счастливых дней: как автокатастрофа с бензовозом и скорой навсегда перевернула людские жизни

Четыре человека погибли в аварии с возгоранием под Воробино Источник: Серафима Пантыкина











Два года прошло с момента трагедии, которая унесла жизни четверых человек. 30 августа 2022 года в районе деревни Воробино под Ярославлем груженный топливом бензовоз на скорости влетел в карету скорой помощи.

За рулем фуры был 49-летний Сергей Бонь. В машине медиков — три члена бригады. После столкновения скорую расплющило, а бензовоз завалился на бок. Топливо моментально разлилось по дороге, всё вокруг было объято пламенем. В пекле не выжил никто. Стоявший у дороги дом выгорел дотла.

Спустя два года вспоминаем детали аварии и рассказываем, почему за случившееся никого так и не наказали.

Авария произошла неподалеку от небольшой деревушки Источник: Кирилл Поверинов











«Вечером должен был вернуться»

30 августа, 09:50 утра. Костромское шоссе, ведущее к началу кольцевой трассы Р-132 «Золотое кольцо», пролегающей через несколько областей: Ярославскую, Костромскую, Ивановскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую и Тверскую. Движение оживленное, и это неудивительно. Многие водители, да и дальнобойщики используют именно этот путь при съезде в трассы М-8, чтобы попасть в пункт назначения.

Среди таких фур — бензовоз 49-летнего Сергея Боня — опытного дальнобойщика. Друзья рассказывали, что он исколесил на большегрузе всю страну. Бывал даже во Владивостоке и Сибири. Его возлюбленная позже расскажет, что в тот день он поехал по работе в Костромскую область.

— Какой маршрут рейса, я конкретно сказать не могу. Утром мы с ним обсудили только то, какой продолжительности вообще рейс и сколько ему с собой положить провизии. А конкретно какой город, он не упоминал. Вечером уже должен был вернуться, — рассказывала Анастасия (имя изменено. — Прим. ред.) порталу 76.RU.

Сергей Бонь Источник: читатель 76.RU











Накануне Сергей жаловался возлюбленной на состояние колес. Посетовал, мол, хорошо бы привести их в порядок. Утром перед поездкой прошел осмотр и поехал в рейс.

В районе деревни Воробино в Туношенском сельском поселении Ярославского района фура, на которой ехал Сергей, внезапно выехала на встречную полосу. В этот момент на вызов ехала карета скорой помощи с бригадой из трех человек внутри: два фельдшера и водитель.

По машине скорой видно, какой силы был удар Источник: Подслушано у водителей Ярославль / Telegram.org











Кабина фуры буквально протаранила лобовую часть машины скорой помощи. Авто медиков мгновенно сплющило. Позади нее ехала легковушка «Сузуки». Водитель рассказывала, что, заметив аварию впереди, она тормозила изо всех сил, но все равно врезалась в карету скорой.

— Бензовоз перед самой скорой помощью сделал резкий кульбит и повернул сюда. И скорая врезалась прямо в бензовоз. Я-то по инерции въехала, потому что тормозила изо всех сил. Я выскочила, не сообразила даже взять видеорегистратор. Видеорегистратор зафиксировал момент, — пояснила женщина.

Женщина рассказывала, как произошел момент ДТП Источник: Анна Юрьевна

Третья участница аварии выскочила из машины вовремя. Очевидцы рассказывали, что пламя возникло практически сразу: после удара бензовоз перевернулся и съехал на участок с домом, который располагался прямо на обочине трассы. Многотонная фура смяла собой защитный экран будто бумагу. На асфальт хлынули тонны бензина, земля начала гореть, повалили черные клубы дыма. Дальнобойщик и все, кто были в скорой, оказались заложниками пламени.

На место стянулись сотрудники спецслужб Источник: Елена Вахрушева











На место сразу же выехали сотрудники всех спецслужб. Десятки пожарных машин заблокировали дорогу. Часть спасателей сбивала пламя с того, что осталось от автомобилей. Другие тушили дома на участке, куда повалился груженый горючим топливом большегруз. Следователи опознавали погибших. Тогда выяснилось, что внутри скорой помощи находились 60-летняя фельдшер Наталия Панова, 36-летняя фельдшер Светлана Глухова и водитель — 60-летний Сергей Сивков.

В Ярославской ЦРБ, где работали погибшие, рассказали, что Наталия Панова была одним из первых медиков, кто прибыл в Туношну на место крушения самолета с хоккеистами «Локомотива» 7 сентября 2011 года. От Туношны до места автокатастрофы — несколько километров.

— Она участвовала в спасении Александра Галимова и Александра Сизова. И вот теперь сама погибла. Это большая трагедия! Соболезнования родным и близким всех погибших коллег, — сказал сайту 76.RU заместитель главврача Ярославской ЦРБ Михаил Кривов.

Сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование контролировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. На место выезжали московские криминалисты, а прокуратура начала проверку.

Спасатели посменно тушили пламя несколько часов. Находиться рядом с огнем было невыносимо Источник: Елена Вахрушева











Дом семьи, жившей на обочине трассы, выгорел дотла Источник: Елена Вахрушева











Проклятый участок?

Произошедшее на Костромском шоссе, моментально стало общим горем. Соцсети были заполнены словами соболезнований, люди присылали деньги родным погибших сотрудников скорой помощи, чтобы те могли похоронить их достойно. Коллеги погибшего Сергея Бони финансово помогали его возлюбленной — у нее на руках осталась двухлетняя дочь.

Про владельцев сгоревшего участка — Наталью и Александра Дёминых тоже не забыли: им помогали чем могли. Женщина тогда говорила, что пожар уничтожил даже паспорта. В то утро оба супруга были на работе, они рванули на участок, как только узнали о пожаре. Сильнее всего переживали за пса, который оставался совсем один.

Собака семьи Дёминых пережила огромный стресс Источник: Елена Вахрушева











Власти тоже внесли свою лепту. Тогда еще врио губернатора Михаил Евраев заявил, что семьи погибших получат по полмиллиона рублей из резервного фонда Ярославской области.

Суеверие или особенность трассы, но участок Костромского шоссе, где произошла авария, в народе давно называли проклятым. За полный 2021 год на участке «Золотого кольца» от проспекта Фрунзе до поворота на поселок Туношна произошло 29 аварий. Пострадали 11 человек, обошлось без погибших. За восемь месяцев 2022 года на этом же участке произошло 28 аварий, погибли пять человек, пострадали — семеро.

Так выглядит участок «Золотого кольца» у деревни Воробино Источник: «Яндекс.Карты»











«Всё сгорело»

По версии правоохранительных органов, Сергей Боня внезапно выехал на встречную полосу, что и привело к смертельной аварии. Причин, почему это случилось, не называют до сих пор.

Анастасия — возлюбленная дальнобойщика — рассказывала 76.RU, что незадолго до рейса Сергей жаловался ей на состояние колеса автомобиля, на котором работал.

Менялось колесо или нет, у меня такой информации нет. Анастасия, супруга погибшего водителя бензовоза

Сергей говорил о неисправности в машине перед рейсом Источник: Елена Вахрушева











Сергей работал в компании ООО «КТК-Ярославль», зарегистрированной в Ростове-на-Дону. Фирма занималась оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. В компании тогда опровергли расползающиеся слухи, что ему отказались менять колесо.

— Такого просто быть не может, — сообщали тогда в компании корреспонденту 76.RU. Также в «КТК-Ярославль» пояснили, что семье Александра будет оказана материальная помощь.

На данный момент компании ООО «КТК-Ярославль» не существует. Фирма признана банкротом. Кстати, процедуру банкротства, по данным сервиса «Контур.Фокус», компания начала еще в июне 2023 года. Единственным учредителем ООО «КТК-Ярославль» числится Владимир Аркадьевич Кашин. На конец 2022 года фирма заработала 311 млн рублей с убытком 305,1 млн рублей.

Версию, что дальнобойщику могло стать плохо за рулем, знакомые отрицают. Они говорят, что «здоровье у него было как у быка».

Сергей был опытным водителем Источник: Кирилл Поверинов











После расследования уголовного дела началась череда судебных заседаний. Обвиняемым в нем выступал Александр. Погибшему дальнобойщику вменяли «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По словам Анастасии, во время разбирательств версию с неисправным колесом подтвердить не вышло:

— Во всяком случае ни механик, ни сменщик Сергея, который уволился в конце июня, не подтверждают, что были какие-то неисправности с колесами. Но накануне, 29 августа, менялось правое переднее колесо. И в материалах дела про переднее левое не говорится вообще ничего. Там есть свидетельские показания людей, которые пломбировали машину при выезде с заправочного пункта. Есть свидетельские показания, что колеса были плохие. Есть показания сотрудников шиномонтажа, которые признают: «Да, резина была плохая». Что мне он об этом говорил, показывал фото. Но слова к делу не привяжешь, следствие пока не может это выяснить. В аварии всё сгорело. И Сергей сам погиб. У них нет доказательств того, что это вина компании.

После трагедии началась череда судов Источник: Елена Вахрушева











Пока длились судебные тяжбы, свои версии случившегося выстраивали, кажется, все. На место трагедии приезжала съемочная команда «Битвы экстрасенсов» (16+). Там эзотерики выдвигали свои версии. Одна из ведьм заявила, что на случившееся повлиял призрак попутчика.

Хороший мужик [про Сергея], не виноват. К нему подсел мертвый машинист, молодой — лет 30 назад умер весной. Если бы не сел, ничего не произошло бы. Здесь как дыра вокруг. Марьяна Романова экстрасенс

На съемках присутствовала и гражданская жена Сергея Бони Источник: «Новая битва экстрасенсов» / ТНТ, выпуск от 02.09.2023











Спустя несколько месяцев, в декабре 2023 года, в разбирательстве была поставлена точка. Ярославский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Бони в связи с его смертью.

Родственники Сергея были против прекращения уголовного дела. Они продолжали верить, что он невиновен, и требовали дальнейшего расследования в надежде на реабилитацию. Но суд был непреклонен.

Смерть обвиняемого является нереабилитирующим основанием прекращения уголовного дела, — рассказали тогда в суде. Ярославский областной суд

Родные Сергея надеялись на его невиновность Источник: Кирилл Поверинов











«Считаю, что это полностью вина компании»

Спустя два года после трагедии отголоски аварии всё еще преследуют участников тех событий. Мы связались с возлюбленной Сергея Бони, чтобы узнать, как она живет сейчас.

Женщина осталась разочарована решением суда. Она до сих пор уверена, что расследование стоило проводить и в отношении фирмы, на которую работал дальнобойщик.

— Я считаю, что это полностью вина компании, потому как был не совсем надлежащий уход за транспортом, несвоевременно всё это менялось, заменялось и технический парк оставляет желать лучшего. Все-таки это машины повышенной опасности, и они должны надлежащим образом все обследовать, — рассказала Анастасия в беседе с 76.RU.

Анастасия всё еще уверена — вины Сергея в трагедии нет Источник: Кирилл Поверинов











Анастасия говорит, что с ней солидарны во мнении и родственники погибших в аварии сотрудников скорой помощи.

— Родные погибших сотрудников скорой помощи тоже были, мягко говоря, удивлены, почему статья только на Сергея, а о компании вообще ни слова не было. Да, сотрудников вызывали, они были такими же свидетелями. Но самой компании там не было, — рассказала Анастасия.

Также, по ее информации, никто из родных погибших не подавал апелляцию на решение суда.

— Уведомлений никаких не приходило. С меня как с представителя несовершеннолетнего наследника что они могут взять? Я одна с двумя детьми. Много-то не возьмешь.

Один из родственников им сказал: «Я с женщинами воевать не буду». Анастасия возлюбленная погибшего водителя бензовоза

Анастасия одна воспитывает сына и дочку. Любви она не ищет, живет для детей. От Сергея у нее осталась маленькая дочка. Для старшего сына дальнобойщик был отчимом, но тот все равно считал его своим отцом и относился к нему также.

— На момент гибели, конечно, он был шокирован всем этим, но сейчас постепенно он пришел в себя. Конечно, скучает по нему. Он его папой называл. В том числе потому что дочь подрастала. Она слышала наши разговоры, и мы все равно старались называть Сережу: «Папа». По имени, конечно, тоже проскакивало, иногда, — рассказала Анастасия в беседе с 76.RU.

Пасынок Сергея тоже скучает по погибшему дальнобойщику Источник: Кирилл Поверинов











«Говорю, что он на машине далеко уехал»

Дочь Сергея еще совсем малышка. Когда ее папа разбился насмерть, девочке было всего два года. Она пока не понимает, что он больше никогда не вернется домой. Но скучает по Сергею и узнает его на фото. Мама даже брала ее с собой на кладбище в районе деревни Сопелки, где похоронили Сергея.

— Сейчас она видит фотографию, говорит: «Мой папа». Конечно, она еще не понимает, что ее отец погиб. Но все равно, по фотографии она узнает его, — рассказала Анастасия.

Девочка спрашивает, когда он наконец вернется домой. Для таких случаев у ее мамы заготовлен ответ:

— Я говорю, что он на машинке далеко уехал. И не очень скоро приедет.

Бензовоз, в котором находился Сергей, тушили долго Источник: Елена Вахрушева











После гибели Сергея компания, в которой он работал, предоставила его семье компенсацию — в официальном браке Сергей и Анастасия не состояли, поэтому деньги получила его мама. Но их решено было разделить между всеми наследниками в равных долях.

Раньше Анастасия, Сергей и дети жили в ярославской квартире дальнобойщика. После его смерти семья осталась там. При этом у женщины есть своя квартира в Данилове, и она была не против съехать, если бы того захотели родственники Сергея.

— Поначалу-то, конечно, они были против. Я говорила: «Ради бога, я съеду. Разделим счета в соответствии с наследной частью, будем оплачивать каждый свой счет, никаких проблем». Но, спустя время, они лояльнее отнеслись к этому и сказали: «Ладно, ладно, живи и оплачивай, мы не будем выгонять тебя». Так как и ребенок у меня здесь ходил в садик, и старший ходил в школу. Все было связано здесь, — рассказала Анастасия. — А так, живу, работаю, содержу детей.

Вместо дома — пепелище

Жизнь еще двоих людей перевернулась с ног на голову после автокатастрофы. Наталья и Александр Дёмины — жители того самого участка на обочине, куда свалилась пылающая многотонная фура. Из-за того, что из канистры вылились тонны бензина, вся земля, на которой был разбит огород, оказалась отравлена, а дома уничтожены.

В начале сентября 2022 года Александр и Наталья в разговоре с 76.RU рассказали, что в 2014 году приехали в Ярославскую область с Севера. На протяжении шести лет каждую свободную минуту и копейку вкладывали в обустройство участка и строительство дома — и вмиг лишились всего. По их словам, «40 лет жизни просто перечеркнуты».

Сразу после того как бензовоз оказался на участке пары, владельцам позвонили соседи. Александр примчался с работы и смог спасти любимица семьи — пса Масяню Источник: Елена Вахрушева











После аварии «КТК-Ярославль» за свой счет вывозила опасную землю с участка. Представитель компании тогда говорил, что фирма чувствует ответственность за то, что пострадали люди.

На месте работала спецтехника Источник: Елена Вахрушева











Александр показывал последствия автокатастрофы Источник: Елена Вахрушева

Несмотря на то, что произошло, Наталья и Александр не собирались переезжать с этого участка. Это место слишком им полюбилось. На него было положено больше шести лет жизни, все отпуска и выходные.

Было уничтожено всё, нажитое непосильным трудом Источник: Елена Вахрушева











Спустя 10 месяцев после этого Наталья и Александр решили обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за уничтоженное имущество и отравленную землю.

— Экспертиза на пригодность почвы не проводилась, отбирались пробы для исследований, после которых специалисты пришли к выводу, что в почве содержатся нефтепродукты. Опасность в первую очередь для растений и насаждений на участке, они погибли, а для человека опасно, если нефтепродукты уйдут в сточные воды. Тогда вся вода, добытая на земельном участке, будет не пригодна ни для питья, ни для бытового использования, — объясняла один из адвокатов семьи Владимира Жукова в разговоре с 76.RU. — Почву пытались заменить, привезли новый грунт, но сделали это не по правилам, и это не дало никакого результата.

На месте дома — разруха Источник: Елена Вахрушева











По словам представителей семьи, спустя почти год после трагедии погорельцы снимали жилье в Туношне. Там за свой счет сделали ремонт. По словам адвокатов, на тот момент «КТК-Ярославль» не выходила на связь с семьей Дёминых и не предлагали помощь. Ограничились лишь отбором проб и попыткой заменить грунт на земельном участке, но ни к какому результату это не привело.

В 2024 году семья не общается с журналистами. На сайте Ярославского областного суда есть информация об иске, связанном с возмещением имущественного вреда. Истцом выступает Наталья Дёмина. Ответчиками — ООО «КТК-Ярославль» и

ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ». По информации нашего источника, дело находится на экспертизе, поэтому сумма, которую Наталья запросила в качестве компенсации, пока неизвестна.

Блочные стены двухэтажного дома устояли, но нет гарантии, что они не обвалятся Источник: Кирилл Поверинов











Источник: Кирилл Поверинов











Участок, на котором раньше жила семья, в 2024 году выглядит запустелым. Соседи говорят — хозяев здесь видно очень редко. Да и, мол, что тут делать?

— Они живут в городке, здесь-то как жить? Приходят только иногда. Мы слышали, что компания ничего им не платит, обанкротились вроде. А что здесь приезжать делать? Землю не обработать, все отравлено. Здесь ничего не будет расти, только трава. Чтобы что-то тут переделать, отстроить, нужны деньги, — по-житейски поделилась рассуждениями жительница Воробина Мариетта.

Это — всё, что осталось от сгоревшего деревянного дома Источник: Кирилл Поверинов











Другая соседка говорит: пора бы уже об этой истории забыть.

— Не надо вам это. Тут уже приезжали экстрасенсы, всё снимали. Я лично отдыхала на юге, когда это все произошло, мы по телевизору увидели. Владельцы очень-очень редко приезжают сюда, — рассказала женщина, раздосадованно махнув рукой. — Там и жить нельзя, расти ничего не будет.

Еще один житель Воробина по имени Михаил относится к ситуации философично. Его дом тоже расположен неподалеку от оживленной трассы. Но ему не страшно, говорит: всякого уже повидал.

— Чего только не бывает. Вон, здесь раньше и в кювет слетали машины, то колесо впереди машины мчит.

Сколько раз было всякое. Михаил житель деревни Воробино