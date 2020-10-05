«Рост сумасшедший»: врачи рассказали о резком всплеске пациентов с пневмонией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил об увеличении заболевших COVID-19. Только за последние сутки выявлено 10 888 заболевших в 84 регионах страны, 117 человек умерли. Растёт количество заболевших и в Ярославской области.



Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество авиаперелётов.



— Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идём к этому, — сказал Валерий Рязанский РИА «Новости», комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших. — Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.

