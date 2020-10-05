«Рост сумасшедший»: врачи рассказали о резком всплеске пациентов с пневмонией

Врачи рассказали о резком всплеске пациентов с пневмонией в Ярославле
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил об увеличении заболевших COVID-19. Только за последние сутки выявлено 10 888 заболевших в 84 регионах страны, 117 человек умерли. Растёт количество заболевших и в Ярославской области.
Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество авиаперелётов.
— Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идём к этому, — сказал Валерий Рязанский РИА «Новости», комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших. — Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений.
Всемирная организация здравоохранения не раз говорила, что в некоторых странах послабления противоэпидемических мер привели к очередному всплеску заражения коронавирусной инфекцией. В России ограничения тоже понемногу откатывают назад: большинство регионов сейчас находится либо на втором, либо на третьем этапе снятия ограничений. И в то же время в последние недели в стране растёт число заболевших, уже начались разговоры о второй волне.
— В Ярославской области за последние сутки увеличилось количество заразившихся COVID-19 — диагноз подтвердили ещё у 54 человек, умерла 65-летняя женщина, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу. — Новых выздоровевших за сутки нет.
В Ярославской области ни власти, ни оперативный штаб, ни Роспотребнадзор официально о второй волне не объявляли, но, похоже, это неизбежность. Об этом уже намекнул сам губернатор.
— Сейчас мы входим в непростой эпидемиологический период. Помимо коронавирусной инфекции, начинается сезонный рост простудных заболеваний, — предупредил глава Ярославской области Дмитрий Миронов. — Я прошу вас отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких максимально ответственно. Если ситуация продолжит ухудшаться — жесткие меры будут неизбежны.
В регионе по-прежнему действует масочный режим и ряд ограничений. Несмотря на все противоэпидемиологические меры, зараза не отступает. Врачи отмечают наплыв пациентов с пневмонией.
— Рост просто сумасшедший, — говорят медики. — В 3-й больнице на улице Маяковского в Ярославле в пятницу открыли COVID-отделение на 70 коек, за выходные оно заполнилось почти под завязку.
Но в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области уверяют, что всем пациентам, которым потребуется госпитализация, мест хватит. Для приёма пациентов с коронавирусом и симптомами болезни также дополнительно организовали специальные койки в больнице имени Семашко, а также Большесельской, Борисоглебской, Гаврилов-Ямской, Даниловской, Некоузской, Пречистенской, Некрасовской и Ростовской ЦРБ. На данный момент всего развёрнуто 1129, в случае необходимости их количество могут увеличить до 2000. Кроме того, с этой недели вновь открылся обсерватор на базе санатория «Сосновый бор».
Ранее стало известно, что в Ярославле из-за угрозы распространения коронавируса закрыли ряд вузов. На прошлой неделе в Ярославле начали делать прививки от коронавируса. Первопроходцами стали медики, но в ближайшем будущем это станет доступным для всех желающих. А пока, чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно следовать рекомендациям Роспотребнадзора — носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком или почаще мыть руки с мылом.