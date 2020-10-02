Из-за распространения коронавируса в Ярославле крупный вуз перешёл на смешанный формат обучения

В педуниверситете были случаи заражения коронавирусом, но все они были точечными — вспышек инфекции в вузе за весь период пандемии не происходило.



Ранее стало известно, что три других государственных вуза в Ярославле практически полностью перешли на дистанционный формат обучения.

