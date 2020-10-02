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Тема дняНесколько вузов в Ярославле перевели на дистант

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Из-за распространения коронавируса в Ярославле крупный вуз перешёл на смешанный формат обучения

Ректор университета объяснил, что это значит

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Руководство ЯГПУ уверяет, что в вузе соблюдают все предписанные Роспотребнадзором требования

Руководство ЯГПУ уверяет, что в вузе соблюдают все предписанные Роспотребнадзором требования

Из-за коронавируса ЯГПУ перешёл на смешанный формат обучения

В Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводят так называемый смешанный формат обучения.

— У нас не бывает занятий больше, чем на одну группу, — сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев. — Деканам рекомендовано увести в онлайн всё, что возможно увести в онлайн без ущерба. В традиционном офлайн-формате мы оставляем то, что требует контактной работы. Кроме того, мы строим расписание так, чтобы одновременно в зданиях вуза было как можно меньше людей.

В педуниверситете были случаи заражения коронавирусом, но все они были точечными — вспышек инфекции в вузе за весь период пандемии не происходило.

Ранее стало известно, что три других государственных вуза в Ярославле практически полностью перешли на дистанционный формат обучения.

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образованиедистанткоронавирусЯГПУ
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