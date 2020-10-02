Из-за распространения коронавируса в Ярославле крупный вуз перешёл на смешанный формат обучения

Из-за коронавируса ЯГПУ перешёл на смешанный формат обучения
В Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводят так называемый смешанный формат обучения.
— У нас не бывает занятий больше, чем на одну группу, — сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев. — Деканам рекомендовано увести в онлайн всё, что возможно увести в онлайн без ущерба. В традиционном офлайн-формате мы оставляем то, что требует контактной работы. Кроме того, мы строим расписание так, чтобы одновременно в зданиях вуза было как можно меньше людей.
В педуниверситете были случаи заражения коронавирусом, но все они были точечными — вспышек инфекции в вузе за весь период пандемии не происходило.
Ранее стало известно, что три других государственных вуза в Ярославле практически полностью перешли на дистанционный формат обучения.