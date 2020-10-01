В Ярославле начали делать прививки от коронавируса: первые добровольцы рассказали, как это было

В Ярославле первые 20 добровольцев сделали прививки от коронавируса
Сегодня в Ярославской области первые 20 человек сделали прививки от COVID-19. Им вкололи вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанную научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Всё это происходило в поликлинике больницы № 2 на улице Пирогова. Пока в регионе вакцину от коронавируса делают только там.
— В первую очередь, вакцинацию делают медицинским работникам: врачам инфекционных отделений, скорой помощи и других, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом, — сообщил главный врач больницы № 2 Сергей Давлетов. — После этого вакцинация будет доступна и всем остальным.
Врачи скорой помощи, которые сделали сегодня прививки, из поликлиники отправились обратно на работу.
— Вакцинация проходит в два этапа, так как сама вакцина двухкомпонентная. Сегодня будет сделана вакцинация, и через 21 день состоится ревакцинация, — объяснила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич. — Всё это время организовано наблюдение за людьми. Подчеркну, они не уходят на самоизоляцию и в случае хорошего самочувствия продолжают работать и исполнять свои обязанности.
Пока желание сделать прививки изъявили 40 сотрудников скорой помощи, и половине из них сегодня сделали. Первопроходцы уверяют, что сделали это добровольно, а не по приказу начальства.
— Начальство нам предложило пройти вакцинацию, я согласилась, — рассказала врач скорой помощи с 13-летним стажем Ирина Белоречева. — По работе приходится часто сталкиваться с заболевшими коронавирусом, поэтому, думаю, вакцина мне поможет. Немного, правда, страшно, ведь это что-то ещё новое.
Коллеги Ирины, которые вместе с ней пришли делать прививки, настроены более оптимистично.
— Вакцина однозначно поможет, я верю в науку, — поделилась мнением Анна Сипавина. — Я уверена, что вакцинация спасёт мир от вымирания, это единственный путь к победе над коронавирусом.
Сам процесс занимает всего несколько минут. Врачи людям объясняют, что никаких последствий от прививки быть не должно.
— Многие думают, что после прививки у них случится потеря обоняния, но нет, — объясняют они. — В этой вакцине самих частиц коронавируса нет, это комбинированная антивирусная прививка. Если по-простому, то вместе с вакциной в организм человека не вводится коронавирус, а значит, и заболевания им не произойдёт.
Все 20 медиков, которым сделали прививки, как один, заявили, что процесс им показался безболезненным и чувствуют они себя хорошо.
Тем временем, первую прививку от коронавируса в России уже получили с начала сентября около 5 тысяч добровольцев. Из них более 1 тысячи – люди старше 50 лет. Как сообщил глава института-разработчика препарата Александр Гинцбург, у 14-15% были побочные эффекты, указанные в инструкции - это повышенная температуры, покраснения плеча, ломота в спине, руке и головная боль.