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СрочноПрививки от COVID-19: где сделать и чем они опасны

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В Ярославле начали делать прививки от коронавируса: первые добровольцы рассказали, как это было

Первопроходцы поделились ощущениями от процесса

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Прививки от коронавируса в регионе пока делают только в одном месте — поликлинике 2-й ярославской больницы

Прививки от коронавируса в регионе пока делают только в одном месте — поликлинике 2-й ярославской больницы

В Ярославле первые 20 добровольцев сделали прививки от коронавируса

Сегодня в Ярославской области первые 20 человек сделали прививки от COVID-19. Им вкололи вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанную научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Всё это происходило в поликлинике больницы № 2 на улице Пирогова. Пока в регионе вакцину от коронавируса делают только там.

— В первую очередь, вакцинацию делают медицинским работникам: врачам инфекционных отделений, скорой помощи и других, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом, — сообщил главный врач больницы № 2 Сергей Давлетов. — После этого вакцинация будет доступна и всем остальным.

Сделавшие прививку утверждают, что это было не больно

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Врачи скорой помощи, которые сделали сегодня прививки, из поликлиники отправились обратно на работу.

— Вакцинация проходит в два этапа, так как сама вакцина двухкомпонентная. Сегодня будет сделана вакцинация, и через 21 день состоится ревакцинация, — объяснила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Евсеевич. — Всё это время организовано наблюдение за людьми. Подчеркну, они не уходят на самоизоляцию и в случае хорошего самочувствия продолжают работать и исполнять свои обязанности.

Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно всего несколько минут

Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно всего несколько минут

Пока желание сделать прививки изъявили 40 сотрудников скорой помощи, и половине из них сегодня сделали. Первопроходцы уверяют, что сделали это добровольно, а не по приказу начальства.

— Начальство нам предложило пройти вакцинацию, я согласилась, — рассказала врач скорой помощи с 13-летним стажем Ирина Белоречева. — По работе приходится часто сталкиваться с заболевшими коронавирусом, поэтому, думаю, вакцина мне поможет. Немного, правда, страшно, ведь это что-то ещё новое.

У вакцины особые условия хранения. В больнице № 2 уверяют, что все требования соблюдают

У вакцины особые условия хранения. В больнице № 2 уверяют, что все требования соблюдают

Коллеги Ирины, которые вместе с ней пришли делать прививки, настроены более оптимистично.

— Вакцина однозначно поможет, я верю в науку, — поделилась мнением Анна Сипавина. — Я уверена, что вакцинация спасёт мир от вымирания, это единственный путь к победе над коронавирусом.

После прививки уходить на изоляцию не нужно. Врачи скорой после вакцинации вернулись на работу

После прививки уходить на изоляцию не нужно. Врачи скорой после вакцинации вернулись на работу

Сам процесс занимает всего несколько минут. Врачи людям объясняют, что никаких последствий от прививки быть не должно.

— Многие думают, что после прививки у них случится потеря обоняния, но нет, — объясняют они. — В этой вакцине самих частиц коронавируса нет, это комбинированная антивирусная прививка. Если по-простому, то вместе с вакциной в организм человека не вводится коронавирус, а значит, и заболевания им не произойдёт.

Первыми на вакцинацию от коронавируса в Ярославской области пришли врачи скорой помощи

Первыми на вакцинацию от коронавируса в Ярославской области пришли врачи скорой помощи

Все 20 медиков, которым сделали прививки, как один, заявили, что процесс им показался безболезненным и чувствуют они себя хорошо.

Тем временем, первую прививку от коронавируса в России уже получили с начала сентября около 5 тысяч добровольцев. Из них более 1 тысячи – люди старше 50 лет. Как сообщил глава института-разработчика препарата Александр Гинцбург, у 14-15% были побочные эффекты, указанные в инструкции - это повышенная температуры, покраснения плеча, ломота в спине, руке и головная боль.

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