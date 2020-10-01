В Ярославле начали делать прививки от коронавируса: первые добровольцы рассказали, как это было

Сегодня в Ярославской области первые 20 человек сделали прививки от COVID-19. Им вкололи вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанную научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Всё это происходило в поликлинике больницы № 2 на улице Пирогова. Пока в регионе вакцину от коронавируса делают только там.



— В первую очередь, вакцинацию делают медицинским работникам: врачам инфекционных отделений, скорой помощи и других, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом, — сообщил главный врач больницы № 2 Сергей Давлетов. — После этого вакцинация будет доступна и всем остальным.

