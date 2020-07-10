«Ужесточим контроль»: в Ярославской области продлили масочный режим

В Ярославской области до 1 августа продлили обязательный масочный режим. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. Также он пообещал ужесточить контроль над соблюдением этого требования.



— Маска — барьер на пути распространения вируса и, если хотим победить его, давайте еще потерпим эти неудобства. Так мы можем приблизить третий этап снятия ограничений, когда откроются кинотеатры и развлекательные заведения, можно будет проводить массовые мероприятия и посещать стадионы, болея за любимые команды. И это может случиться скоро, все зависит от нас с вами, — сказал Дмитрий Миронов.

