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СрочноПродлили масочный режим

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«Ужесточим контроль»: в Ярославской области продлили масочный режим

Власти рассказали, сколько ещё будем носить средства защиты

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Масочный режим продлили до августа

Масочный режим продлили до августа

В Ярославской области до 1 августа продлили обязательный масочный режим. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов. Также он пообещал ужесточить контроль над соблюдением этого требования.

— Маска — барьер на пути распространения вируса и, если хотим победить его, давайте еще потерпим эти неудобства. Так мы можем приблизить третий этап снятия ограничений, когда откроются кинотеатры и развлекательные заведения, можно будет проводить массовые мероприятия и посещать стадионы, болея за любимые команды. И это может случиться скоро, все зависит от нас с вами, — сказал Дмитрий Миронов.

Также сегодня власти объявили, что в регионе возобновляется в полном объеме работа ресторанов, кафе, баров и фуд-кортов.

Напомним, масочный режим был введён в Ярославской области с 16 мая. За его нарушение могут выписать штраф — от 1 до 30 тысяч рублей.

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ограничениякоронавирусмасочный режим
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