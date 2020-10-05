Будут ли снова закрывать границы из-за коронавируса? Отвечает оперштаб

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в последнее время ходят слухи о том, что вернут обратно все принятые ранее противоэпидемические меры. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной сегодня прокомментировал эти опасения.
— Оперативный штаб не планирует принимать решения по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — цитирует ТАСС представителей оперштаба.
Сейчас Россия постепенно восстанавливает прекращенное в самом начале эпидемии авиасообщение с другими странами. Первыми вернулись перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, а совсем недавно было восстановлено сообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.
При этом россиян, которые прибывают в страну из-за рубежа на самолете, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. До того момента, когда они получат результаты ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.