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Будут ли снова закрывать границы из-за коронавируса? Отвечает оперштаб

Рост заболеваемости пока не повлиял на прежние решения

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Отмену ранее введенных послаблений стали снова обсуждать из-за роста заболеваемости

Отмену ранее введенных послаблений стали снова обсуждать из-за роста заболеваемости

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в последнее время ходят слухи о том, что вернут обратно все принятые ранее противоэпидемические меры. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной сегодня прокомментировал эти опасения.

— Оперативный штаб не планирует принимать решения по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — цитирует ТАСС представителей оперштаба.

Сейчас Россия постепенно восстанавливает прекращенное в самом начале эпидемии авиасообщение с другими странами. Первыми вернулись перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, а совсем недавно было восстановлено сообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.

При этом россиян, которые прибывают в страну из-за рубежа на самолете, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому. До того момента, когда они получат результаты ПЦР-теста на коронавирус, который они должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.

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