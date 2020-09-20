В Ярославской области снимают ограничения: что по-прежнему запрещено, а что можно — полный список

В Ярославской области недавно начался третий этап снятия коронавирусных ограничений. Это значит, что большинство прелестей обычной жизни уже доступно для ярославцев. Однако что-то все равно под запретом.





Чтобы вы не запутались, мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.



Что все ещё под запретом: