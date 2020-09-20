В Ярославской области снимают ограничения: что по-прежнему запрещено, а что можно — полный список

Назван полный список коронавирусных ограничений в Ярославле
В Ярославской области недавно начался третий этап снятия коронавирусных ограничений. Это значит, что большинство прелестей обычной жизни уже доступно для ярославцев. Однако что-то все равно под запретом.
Чтобы вы не запутались, мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.
Что все ещё под запретом:
- массовые мероприятия все еще под запретом;
- детсады работают не в полную силу (объясняем почему);
- нельзя сходить в цирк или театр;
- действует масочный режим;
- родителям нельзя присутствовать на тренировках детей.
Что уже разрешено:
- работают торговые центры и магазины;
- рестораны, кафе, бары (на веранде и внутри);
- открыты читальные залы в библиотеках;
- могут работать учреждения спортивной подготовки;
- с ограничениями работают музеи и выставочные залы;
- начинают работать больницы и поликлиники;
- открылись бассейны (мы подготовили обзор);
- продаются билеты в кассах;
- открылись кинотеатры и аттракционы (мы подготовили для вас фоторепортаж);
- функционируют детские кружки (в группе не более 12 человек);
- открыты санатории;
- болельщикам разрешили присутствовать на матчах (но с ограничениями);
- работают фитнес-залы;
- можно сходить на концерт.