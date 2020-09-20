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В Ярославской области снимают ограничения: что по-прежнему запрещено, а что можно — полный список

Как и что работает в регионе

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Разбираемся, какие еще остались ограничения

Разбираемся, какие еще остались ограничения

Назван полный список коронавирусных ограничений в Ярославле

В Ярославской области недавно начался третий этап снятия коронавирусных ограничений. Это значит, что большинство прелестей обычной жизни уже доступно для ярославцев. Однако что-то все равно под запретом.


Чтобы вы не запутались, мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.

Что все ещё под запретом:

  • массовые мероприятия все еще под запретом;
  • детсады работают не в полную силу (объясняем почему);
  • нельзя сходить в цирк или театр;
  • действует масочный режим;
  • родителям нельзя присутствовать на тренировках детей.
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Кинотеатры работают в регионе с ограничениями 

Что уже разрешено:

  • работают торговые центры и магазины;
  • рестораны, кафе, бары (на веранде и внутри);
  • открыты читальные залы в библиотеках;
  • могут работать учреждения спортивной подготовки;
  • с ограничениями работают музеи и выставочные залы;
  • начинают работать больницы и поликлиники;
  • открылись бассейны (мы подготовили обзор);
  • продаются билеты в кассах;
  • открылись кинотеатры и аттракционы (мы подготовили для вас фоторепортаж);
  • функционируют детские кружки (в группе не более 12 человек);
  • открыты санатории;
  • болельщикам разрешили присутствовать на матчах (но с ограничениями);
  • работают фитнес-залы;
  • можно сходить на концерт.

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коронавирусные ограничения
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