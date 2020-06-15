Неделю назад в Ярославле разгорелся скандал после того, как стало известно, что в лаборатории Роспотребнадзора разворачивают медиков, которые приехали сдавать мазки своих пациентов для тестов на коронавирус. Тогда мы в понедельник ранним утром приехали к воротам лаборатории и посмотрели, как всё происходит, выслушали жалобы медиков, которые говорили, что лаборатория берет только 500 анализов. Водители больниц жаловались — сумки с мазками приходится так и катать туда-сюда. Медики при этом пояснили, что они могут испортиться, так как в больницах нет условий для длительного хранения проб.
Глава регионального управления Роспотребнадзора через несколько дней заверил — проблема решена, и приём биоматериала на анализ идёт как надо. Спустя неделю мы решили это проверить и вновь утром в понедельник пришли к воротам лаборатории.
Очередь оказалась уже намного меньше, но перед дверьми лаборатории стояли представители десяти больниц.
— Что-то изменилось за эту неделю? — спросили мы.
— Получше стало, — ответили женщины из очереди. — Больше не разворачивают.
Из дверей начали выходить первые, кто сегодня сдал анализы для тестов в лабораторию.
— Взяли только половину, — сказал первый мужчина.
— Сказали, что теперь не по 500, а по 400 мазков в день будут принимать, — сказал вышедший вслед.
В Роспотребнадзоре прокомментировали сложившуюся ситуацию.
— Никаких ограничений на приём анализов от медицинских учреждений в эти дни нет, — заверила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина. — Разворачивают лишь тех, у кого не подписаны анализы или подписаны неразборчиво, а то потом путаница будет. Но сотрудники больниц могут съездить к себе, переоформить анализы и в этот же день снова привезти и сдать. Также лаборатория не принимает анализы у здоровых людей — только у пациентов с типичными симптомами коронавируса, с пневмонией и у контактировавших с заболевшими. А то, что водители из больниц ругаются и говорят о каких-то ограничениях, это, наверное, от эмоций.
Ситуация со скоростью проведения анализов в Ярославской области у многих вызывает вопрос — почему делают так долго? Зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин в разговоре с журналистом 76.RU полагал, что исследование тестов удастся уложить в 2-3 дня. Разговор этот был 4 июня. Тогда чиновник обещал, что в такой норматив попробуют вписаться через неделю.