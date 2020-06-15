Глава регионального управления Роспотребнадзора через несколько дней заверил — проблема решена, и приём биоматериала на анализ идёт как надо. Спустя неделю мы решили это проверить и вновь утром в понедельник пришли к воротам лаборатории.

Очередь оказалась уже намного меньше, но перед дверьми лаборатории стояли представители десяти больниц.

— Что-то изменилось за эту неделю? — спросили мы.



— Получше стало, — ответили женщины из очереди. — Больше не разворачивают.

