Ежедневно оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославле сообщает свежие данные по заболевшим COVID-19. Но споры из-за этой статистики идут постоянно. Судя по опросу, верят официальным цифрам далеко не все. Кроме того, люди жалуются, что результаты тестов идут очень долго (хотя нам обещают, что это будет происходить за 2–3 дня).
А недавно в распоряжении редакции 76.RU оказался документ для больниц, в котором было сказано про ограничение количества тестов, которые больницы должны сдавать в лаборатории. В бумаге сказано, что лаборатория в Ярославле будет принимать лишь 600 тестов в день, в Рыбинске — 100 и 50 — в Ростове (тогда в Роспотребнадзоре заявили, что таких ограничений нет). Руководство Роспотребнадзора от каких-либо толковых ответов уходит.
Однако редакции стало известно, что каждое утро у ворот Роспотребнадзора в Ярославле собирается очередь из сотрудников больниц. Медики везут сюда мазки — для тестов на коронавирус. Ажиотаж — утром в понедельник. В разговоре с редакцией источник рассказал — часть медиков разворачивают вместе с их термосумками. Не оттого ли и результатов мы ждем так долго? И можно ли после этого верить статистике?
Как принимают материал на анализ, мы посмотрели, подежурив у ворот лаборатории с самого утра сегодня, 8 июня.
Твоя попытка номер три
Одной из первых около семи утра к лаборатории подъезжает «Газель» из Переславской ЦРБ.
— В пятницу возил анализы — не приняли, — объяснил водитель. — Сегодня приехал снова, пришлось в пять утра из Переславля выехать. Иначе и вообще не сдать.
Через пару минут съезжаются машины со всех сторон — ещё одна «Газель» с красной полосой и медицинским крестом на борту, серая «Волга», «Рено» без опознавательных знаков, «Жигули»... Кто-то подходит пешком.
— Ты какой раз пытаешься сдать? — спрашивают друг у друга. — Я — третий.
— А я ещё только второй.
Через 10–15 минут двор жилой пятиэтажки, около которой стоит лаборатория, становится уже больше похож на парковку.
— Кто последний? — подходит к очереди мужчина с термосумкой.
— За мной будешь, — отвечает ему сотрудник другой больницы. В руках — целлофановый пакет с мазками для тестов.
— Долго вам тут стоять? — спрашиваю.
«Катаем мазки туда-сюда»
Лаборатория открывается в 8, но кажется, народу уже очень много.
— Да в этом ли дело! Сюда бы корреспондентов! Вот кого сюда надо! — говорят люди в очереди.
— Ну, считайте, ваше желание сбылось.
Тут меня окружили. И началось.
— У меня всего восемь анализов, — один из водителей трясет передо мной термосумкой. — А я из Пречистого! Если не примут, кататься тут каждый день?
— А я хоть и из Ярославля, но у нас пять поликлиник, тестов много — уже 128, — подхватывает женщина в белом халате. — Они же копятся. Куда я с ними деться теперь должна?
Тревожное соседство
Местные жители с опаской посматривают в сторону очереди из врачей. Кто-то и вовсе обходит дом вокруг, чтобы не проходить рядом.
— Неприятно, конечно, что под окнами такое происходит, — вздыхает жительница пятиэтажки. — Лаборатория у них круглосуточно работает, даже ночью свет горит в окнах. Скоро уедем на дачу подальше отсюда.
Майские анализы
Наступает восемь утра, и люди с анализами в руках начинают ломиться в металлические ворота лаборатории. Двери открываются, и медики начинают заходить по одному.
— Сейчас первые 500 мазков примут, а всех остальных развернут, — объясняют медики. — Так и будем ездить в этот Роспотребнадзор бесконечно.
Самые первые из очереди сдают анализы и получают результаты тестов, которые привозили раньше. Уходя, желают своим коллегам удачи.
— А за какое хоть число сегодня результаты тестов выдают? — спрашиваю.
— Так же, как и в пятницу, — за 13 мая только ещё.
Мы простояли до половины десятого. Основная очередь уже разъехалась, но сотрудники из больниц потихоньку всё же ещё приезжали.
— Что-то вы поздно, — говорю водителю из больницы имени Семашко. — Приняли?
— Не поверите, но да, — улыбнулся он. — Вы бы тут почаще с камерой стояли, может, этого беспредела поменьше бы было.
Видео: Александра Савельева
Мы попытались ещё раз узнать у Роспотребнадзора, почему сложилась такая ситуация и есть ли у них ресурсы, чтобы увеличить количество анализов на коронавирус из больниц и ускорить процесс проведения тестов (на прошлой неделе зампред правительства Ярославской области признался - региону необходимо готовить лабораторную службу). Но ни мобильный руководителя регионального управления ведомства, ни кто-либо в приёмной нам не ответили. Редакция 76.RU обращается к руководству Роспотребнадзора с просьбой выйти на связь и прояснить ситуацию.