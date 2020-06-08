Ежедневно оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославле сообщает свежие данные по заболевшим COVID-19. Но споры из-за этой статистики идут постоянно. Судя по опросу, верят официальным цифрам далеко не все. Кроме того, люди жалуются, что результаты тестов идут очень долго (хотя нам обещают, что это будет происходить за 2–3 дня).

А недавно в распоряжении редакции 76.RU оказался документ для больниц, в котором было сказано про ограничение количества тестов, которые больницы должны сдавать в лаборатории. В бумаге сказано, что лаборатория в Ярославле будет принимать лишь 600 тестов в день, в Рыбинске — 100 и 50 — в Ростове (тогда в Роспотребнадзоре заявили, что таких ограничений нет). Руководство Роспотребнадзора от каких-либо толковых ответов уходит.

