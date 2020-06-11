Сегодня оперштаб опубликовал текст комментария руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Звягина по сложившейся ситуации.



— Лабораторная диагностика на новую коронавирусную инфекцию проводится в трех лабораториях, рассчитанных на проведение 800 исследований в сутки: 500 силами лаборатории в Ярославле, 100 — в Ростове и 200 — в Рыбинске, — сообщил Звягин. — Ежедневно проводится анализ доставляемых проб из медицинских организаций. Пациентам с признаками COVID-19 исследования проводятся в максимально короткие сроки: в течение 24 часов. И в первую очередь делаются тесты для больниц, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Анализ проб от контактных лиц проводится в порядке общей очереди. На данный момент лаборатории выдают результаты проверки мазков на COVID-19 от контактных лиц, взятых в начале июня.



Также глава ведомства заверил, что ограничений для обследования больных с подозрением на COVID-19 и внебольничные пневмонии нет.



— Информация о тест-положительных результатах направляется по выделенным каналам связи в департамент здравоохранения региона и больницы, которые обязаны проинформировать эпидбюро Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области о подтверждённом случае инфекционного заболевания, — уточнил руководитель Роспотребнадзора. Та же информация поступает и в оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, влияя на общую статистику.

