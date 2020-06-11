В Ярославле недавно разгорелся скандал, после того как медики пожаловались: лаборатория Роспотребнадзора принимает не все COVID-мазки и разворачивает водителей обратно, поэтому им приходится вхолостую возить анализы людей туда-сюда. Позже врачи рассказали, какие проблемы из-за этого возникают у них и их пациентов. Узнали мы об этом в понедельник, 8 июня, подежурив у ворот лаборатории. В Роспотребнадзоре с руководителем связаться напрямую оказалось невозможно, но в ведомстве пообещали дать комментарий. Составляли его до сегодняшнего дня, 11 июня.
Сегодня оперштаб опубликовал текст комментария руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Звягина по сложившейся ситуации.
— Лабораторная диагностика на новую коронавирусную инфекцию проводится в трех лабораториях, рассчитанных на проведение 800 исследований в сутки: 500 силами лаборатории в Ярославле, 100 — в Ростове и 200 — в Рыбинске, — сообщил Звягин. — Ежедневно проводится анализ доставляемых проб из медицинских организаций. Пациентам с признаками COVID-19 исследования проводятся в максимально короткие сроки: в течение 24 часов. И в первую очередь делаются тесты для больниц, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Анализ проб от контактных лиц проводится в порядке общей очереди. На данный момент лаборатории выдают результаты проверки мазков на COVID-19 от контактных лиц, взятых в начале июня.
Также глава ведомства заверил, что ограничений для обследования больных с подозрением на COVID-19 и внебольничные пневмонии нет.
— Информация о тест-положительных результатах направляется по выделенным каналам связи в департамент здравоохранения региона и больницы, которые обязаны проинформировать эпидбюро Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области о подтверждённом случае инфекционного заболевания, — уточнил руководитель Роспотребнадзора. Та же информация поступает и в оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, влияя на общую статистику.
На вопрос о том, почему во время пандемии не увеличили мощности лабораторий, Звягин не ответил, но заявил, что сейчас прорабатываются варианты по увеличению ежедневных лабораторных тестирований, в том числе с подключением лабораторных служб Центра СПИД и лечебных учреждений.
— На стадии решения вопрос приобретения дополнительного оборудования, которое проводит пробоподготовку исследования в автоматическом режиме, — добавил он. — Планируется, что новое оборудование будет поставлено в начале июля.
Жалобы на то, что результатов теста приходится ждать очень долго, в редакцию поступают часто. Об этом мы говорили в прямом эфире с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным. В беседе он признал, что есть проблема. Лаборатории оказались не готовы к таким объёмам.
—— Тут всё упирается в лабораторную службу. Все поняли, что нужны мощные централизованные лаборатории, которые могли бы эти исследования делать. И не только тесты на ПЦР-диагностику, но и иммуноферментный анализ тоже. Будем в этом направлении двигаться и у нас в области тоже. Задача — перевести в 2–3-дневный режим ожидания. Это возможно. Думаю, мы выйдем на эти показатели через неделю, — сказал Гулин в эфире от 4 июня.
Специалисты в лаборатории работают круглосуточно. А руководство Роспотребнадзора разработало логистику по приёму анализов, чтобы история с утренней очередью не повторялась изо дня в день.