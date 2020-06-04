Тесты на COVID будут делать за два-три дня

В прямом эфире в аккаунте 76.RU зампредседателя правительства Ярославской области рассказал о том, как в регионе делают тесты на ковид. Признал — делают еще долго:



— Тут всё упирается в лабораторную службу. Все поняли, что нужны мощные централизованные лаборатории, которые могли бы эти исследования делать. И не только тесты на ПЦР-диагностику, но и иммуноферментный анализ тоже. Будем в этом направлении двигаться и у нас в области тоже.



В планах у властей сделать так, чтобы после того, как у человека взяли мазок, уже через 2-3 дня ему выдали результат.

