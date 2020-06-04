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Тема дня Тесты на COVID будут делать за два-три дня: когда

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Тесты на COVID будут делать за два-три дня

Ярославские власти рассказали, когда это станет возможно

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Многие жалуются, что результатов ждать слишком долго

Многие жалуются, что результатов ждать слишком долго

В прямом эфире в аккаунте 76.RU зампредседателя правительства Ярославской области рассказал о том, как в регионе делают тесты на ковид. Признал — делают еще долго:

— Тут всё упирается в лабораторную службу. Все поняли, что нужны мощные централизованные лаборатории, которые могли бы эти исследования делать. И не только тесты на ПЦР-диагностику, но и иммуноферментный анализ тоже. Будем в этом направлении двигаться и у нас в области тоже.

В планах у властей сделать так, чтобы после того, как у человека взяли мазок, уже через 2-3 дня ему выдали результат.

— Работаем с Роспотребнадзором. Задача — перевести в 2-3-дневный режим ожидания. Это возможно. Думаю, мы выйдем на эти показатели через неделю. Нам нужно готовить нашу лабораторную службу. Мы готовимся и к осени. Надеемся, конечно, на вакцину осенью. Но нам надо готовить наши лабораторные службы. Сейчас проводится закупка трех ПЦР-анализаторов. Два будут в областной и один — в инфекционной. История с коронавирусом показала, что нам вообще нужны мощные централизованные лаборатории, которые могли бы эти исследования делать. И не только тесты на ПЦР-диагностику, но и иммуноферментный анализ тоже. Будем в этом направлении двигаться, — заявил зампредседателя правительства.

В том же эфире поговорили и об открытии планового приёма в больницах. Анатолий Гулин рассказал, как это будет происходить в условиях пандемии коронавируса.

А мы собрали полный список лабораторий, которые делают тест на антитела к коронавирусу.

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