В Ярославле оперативный штаб по коронавирусу записал и опубликовал видео с заведующей лабораторией управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовью Макушиной, которая рассказала, как делают анализ на COVID-19.
В частности, речь зашла о том, как поступают мазки для проб:
— Пробы поступают к нам вместе с соответствующими документами, в которых указаны фамилия, имя, отчество больного, год рождения и диагноз. Лаборатория может не принять анализы на исследование в первую очередь из-за неправильно оформленных документов, отсутствия сопроводительной информации, акта сдачи биологического материала. Если все документы оформлены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, то лаборатория принимает пробы для исследований. В первую очередь делаются тесты для больниц, перепрофилированных под лечение больных с коронавирусной инфекцией, Ярославской ЦРБ и госпиталя ветеранов войн, — уверяет Макушина.
Правда, в разговоре с 76.RU у дверей Роспотребнадзора сами водители больниц жаловались, что их могут развернуть, если до них же было сдано определенное количество проб.
Врачи больниц также жаловались — мазки как биоматериал могут испортиться, если не хранить их надлежащим образом.
— Биоматериал для проведения тестов может храниться при низкой температуре — минус 70 градусов — месяц и более, — утверждает представитель Роспотребнадзора. Как соблюдается такое хранение, не уточняется.
Главный вопрос, который с начала пандемии задают многие, почему результатов теста приходится ждать так долго?
— В первую очередь делаются анализы для пациентов с пневмонией и людей, входящих в группу контактов первого порядка, эти анализы мы выдаем за 24 часа. Остальные — в порядке очереди, — таков ответ Роспотребнадзора. — Тестирование проходит в три этапа. Первый этап вместе с пробоподготовкой — это выделение — идет от двух до двух с половиной часов. Далее второй этап — амплификация, она также длится от двух до двух с половиной часов. И дальше проба проходит аппаратное исследование. В среднем за 6 часов делается 48 проб. В сутки один доктор выделяет 100 проб. 10 сотрудников работают в лаборатории особо опасных инфекций, 9 человек — в вирусологической лаборатории, в Ростове два специалиста осуществляют диагностику на коронавирусную инфекцию, в Рыбинске — трое.
Судя по ответам, вопрос об увеличении количества лабораторий, который в разговоре с 76.RU поднимал зампредседателя областного правительства, до сих пор остаётся открытым.