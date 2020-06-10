Правда, в разговоре с 76.RU у дверей Роспотребнадзора сами водители больниц жаловались, что их могут развернуть, если до них же было сдано определенное количество проб.



Врачи больниц также жаловались — мазки как биоматериал могут испортиться, если не хранить их надлежащим образом.



— Биоматериал для проведения тестов может храниться при низкой температуре — минус 70 градусов — месяц и более, — утверждает представитель Роспотребнадзора. Как соблюдается такое хранение, не уточняется.



Главный вопрос, который с начала пандемии задают многие, почему результатов теста приходится ждать так долго?



— В первую очередь делаются анализы для пациентов с пневмонией и людей, входящих в группу контактов первого порядка, эти анализы мы выдаем за 24 часа. Остальные — в порядке очереди, — таков ответ Роспотребнадзора. — Тестирование проходит в три этапа. Первый этап вместе с пробоподготовкой — это выделение — идет от двух до двух с половиной часов. Далее второй этап — амплификация, она также длится от двух до двух с половиной часов. И дальше проба проходит аппаратное исследование. В среднем за 6 часов делается 48 проб. В сутки один доктор выделяет 100 проб. 10 сотрудников работают в лаборатории особо опасных инфекций, 9 человек — в вирусологической лаборатории, в Ростове два специалиста осуществляют диагностику на коронавирусную инфекцию, в Рыбинске — трое.

