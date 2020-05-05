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Врачи в Ярославской области продолжают работать в режиме предЧС&nbsp;

Врачи в Ярославской области продолжают работать в режиме предЧС 

С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе.

На графике наглядно видно, как в Ярославской области растёт количество заболевших, умерших и выздоровевших от коронавируса

На графике наглядно видно, как в Ярославской области растёт количество заболевших, умерших и выздоровевших от коронавируса

Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

Первый заразившийся коронавирусом выявлен в Брейтовском районе. Ещё вчера там официально&nbsp;<a href="https://76.ru/text/health/69241018/" target="_blank" class="_">не было зарегистрировано</a>&nbsp;заразившихся

Первый заразившийся коронавирусом выявлен в Брейтовском районе. Ещё вчера там официально не было зарегистрировано заразившихся

Инфекция продолжила захватывать новые территории. На сегодняшний день ни одного официально зарегистрированного случая заболевания коронавирусом нет только в двух районах Ярославской области.

Большинство заболевших коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно

Большинство заболевших коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно

На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще — синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.

Данные о заболеваемости COVID-19 в целом по России

Данные о заболеваемости COVID-19 в целом по России

В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).

Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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