В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).



Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

