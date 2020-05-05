С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе.
Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
Инфекция продолжила захватывать новые территории. На сегодняшний день ни одного официально зарегистрированного случая заболевания коронавирусом нет только в двух районах Ярославской области.
На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.
На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще — синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.
В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).
Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.