Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённую информацию о распространении инфекции в регионах. Согласно их данным на 5 мая, в Ярославской области за последние сутки выявили еще 40 новых случаев заражения COVID-19.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 829 человек, — сообщили в оперативном штабе.

На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще - синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.

