Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённую информацию о распространении инфекции в регионах. Согласно их данным на 5 мая, в Ярославской области за последние сутки выявили еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
— Всего в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 829 человек, — сообщили в оперативном штабе.
На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще - синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.
В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).
Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.