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Срочно + 40 заболевших коронавирусом за сутки в области
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С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал обновлённую информацию о распространении инфекции в регионах. Согласно их данным на 5 мая, в Ярославской области за последние сутки выявили еще 40 новых случаев заражения COVID-19.

— Всего в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 829 человек, — сообщили в оперативном штабе.

На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще - синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.

Данные о заболеваемости COVID-19 в России

Данные о заболеваемости COVID-19 в России

В России за сутки выявили больше 10 тысяч новых заражений коронавирусом. По числу летальных исходов, согласно данным Университета Хопкинса, Россия находится на 19-й строчке мировой статистики (в понедельник 4 мая была на 21-й).

Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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коронавирусэпидемияздоровье
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