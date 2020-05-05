По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Ярославской области на 5 мая, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Брейтовском районе. Теперь в регионе официально не числится заболевших лишь в Мышкинском и Пошехонском районах.
Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.
На данный момент в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще — синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.