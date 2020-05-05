По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Ярославской области на 5 мая, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Брейтовском районе. Теперь в регионе официально не числится заболевших лишь в Мышкинском и Пошехонском районах.



Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.



На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.

