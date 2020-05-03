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Тема дня +64 новых случая COVID-19 в Ярославской области
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Очередную вспышку ждут после праздников. Ситуация по коронавирусу в Ярославской области - онлайн

Оперативные данные на 3 мая

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Число заболевших коронавирусом растёт в Ярославской области ежедневно&nbsp;

Число заболевших коронавирусом растёт в Ярославской области ежедневно 

Доброе утро, друзья!

Каждый день в режиме онлайн мы публикуем актуальные данные о распространении коронавируса в России и Ярославской области. Даём полезную информацию об изменениях, которые он за собой потянул. Читайте новости и оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Анна Ёлкина

Когда в интернете обсуждают, что в Ярославской области ничего не обрабатывают, это не так. У нас призвали военных подразделений радиационной, химической и биологической защиты железнодорожной бригады, чтобы обрабатывать общественные территории.

Военнослужащие обеззараживали железнодорожные вокзалы «Ярославль - Главный» и «Ярославль - Московский», закрытые на карантин три детских сада Тутаеве и посёлке Некрасовский.

Территории обеззараживают военные, которые в этом профи&nbsp;

Территории обеззараживают военные, которые в этом профи 

Анна Ёлкина

Если вы праздновали или работали на даче и пропустили новости вчерашнего дня, мы сделали для вас краткую подборку самых главных событий за последние сутки в Ярославской области. Будьте в курсе происходящего.

  • За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией снова увеличилось содино - на 64 человека. На основе данных распространения заболевания, мы создали карту региона, где заражаются COVID-19.
  • Переславский детский дом санаторного типа закрыли на карантин вместе с воспитанниками и педагогами из-за зараженного сотрудника.
  • Роспотребнадзор объяснил первые майские вспышки инфекции прошлыми пасхальными выходными.
  • Лаборатория в Ярославле перестала принимать клещей из-за вируса, так как там теперь делают тесты. Мы узнали, куда теперь нести кровососов.
  • Выпускников вузов освобождают от госэкзаменов из-за коронавируса, конечно.

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