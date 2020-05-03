Очередную вспышку ждут после праздников. Ситуация по коронавирусу в Ярославской области - онлайн

Когда в интернете обсуждают, что в Ярославской области ничего не обрабатывают, это не так. У нас призвали военных подразделений радиационной, химической и биологической защиты железнодорожной бригады, чтобы обрабатывать общественные территории.

Военнослужащие обеззараживали железнодорожные вокзалы «Ярославль - Главный» и «Ярославль - Московский», закрытые на карантин три детских сада Тутаеве и посёлке Некрасовский.

